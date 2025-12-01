Logo

Pitbul napao dijete od 18 mjeseci i djevojčicu (5)

Kurir

01.12.2025

Питбул пас
U Ankari se umalo nije dogodila tragedija kada je pitbul napao i povrijedio dječala Efea (18 mjeseci) i sestru Dogu Ozturk (5), zbog čega je vlasnica psa Tuče O.E. uhapšena. Psa su preuzele opštinske službe i odvedele ga u azil.

Doga je otpuštena iz bolnice, dok se Efe i dalje nalazi na liječenju.

Porodica Ozturk se juče vraćala sa pijace u stan u okrugu Etimesgut, kada je došlo do incidenta.

Otac Adem je odvezao automobil na parking, a majka Belkiz se sa djecom popela liftom do sprata na kojem žive.

U tom trenutku pitbul komšinice napao je Efea i Dogu.

Na vriske majke Belkiz, komšije su priskočile u pomoć i spasile djecu.

Efe je zadobio povrede na licu, a Doga po grudima, nakon čega su oboje prebačeni u Gradsku bolnicu Bilkent. Doga je sinoć otpuštena, dok se Efe i dalje nalazi u bolnici.

Nakon incidenta, Tuče O.E, koja je pokušala da pobegne sa psom, ali ju je sustigla turska žandarmerija i uhapsila.

Otac povijređene djece, Adem, rekao je da su saznali da je protiv vlasnice psa ranije podnijeto 12 prijava.

"Želim da bude najstrože kažnjena. Poslije ovog događaja, mi smo stradali, ne želim da iko drugi prođe kroz isto Ranije smo se susretali sa psom. Ogroman je. Stalno je skakao na nas, dizao šape na nas. Jednom ili dvaput je skočio na Efea. Srećom, nije ga zakačio, uspjeli smo da ga sklonimo. Djevojka ga ne može držati jer pas vuče djevojku. Ranije je napao i druge ljude, neke je i oborio. Oni su se takođe žalili. Djevojka im je psovala, otpuštala psa sa povoca i prijetila da će ih ujesti. Sve je to prijavljeno žandarmeriji.“

