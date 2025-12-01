Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

Nakon što su dvije odsječene šake pronađene na auto-putu A45 u blizini Olpea u Njemačkoj, policija je tokom vikenda pronašla i raskomadano tijelo žene, bez glave.

Odjeljenje za ubistvo policije u Hagenu preuzelo je istragu nakon što je žena pronašla odsječene šake 17. novembra. Na osnovu otisaka prstiju, brzo je otkriveno daruke pripadaju 32-godišnjoj majci iz Eritreje. Sada je pronađeno i tijelo, koje je preuzelo forenzičko odjeljenje, a DNK poređenje će pružiti konačnu potvrdu. Ženina glava još uvijek nije pronađena, prenosi Bild.

Tromjesečna beba mrtve Afrikanke pronađena je nepovrijeđena u kolicima dan prije nego što su pronađene šake. Čini se da je nepoznata osoba ostavila kolica ispred manastira u Heseu.

Monah iz manastira čuo je bebu kako plače oko 18.30 sati. Bila je umotana u ćebe, a na papirićima je pisalo bebino ime i datum rođenja. Monah je odmah pozvao policiju i hitne službe.

Istražioci su u početku bili zbunjeni.

"Pozadina zločina je još uvijek potpuno nejasna", izjavili su u početku. Policija nije mogla da isključi lični motiv poput osvete, niti ritualno sakaćenje. Žena je živjela sa svojim djetetom u skloništu za azilante u Bonu.

Partner ubijene žene, takođe iz Eritreje, nestao je. U početku se smatralo da je on potencijalni svjedok, ali Bild sada piše da je on navodno uhapšen u inostranstvu.

Da li je ubio ženu, za sada nije poznato, a policija i tužilaštvo odbijaju da komentarišu.

Policija sada traga za svjedocima koji su viđeni u sivom automobilu u blizini manastira. Automobil je imao registracijske oznake Bona i viđen je oko 18.30 sati.

Takođe se mole svi koji su vidjeli neobično ponašanje na dijelu auto-puta A4 da se jave policiji.