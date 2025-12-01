Logo

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Izvor:

SRNA

01.12.2025

15:11

Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа
Foto: Tanjug/AP

Moskva smatra da izjave šefa Vojnog komiteta NATO-a, admirala Đuzepea Kava Dragonea u vezi sa potencijalnim preventivnim napadima na Rusiju predstavljaju ekstremno neodgovoran čin koji podstiče eskalaciju situacije, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"To vidimo kao namjeran pokušaj da se ugroze napori usmjereni ka pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu. Ljudi koji daju takve izjave treba da budu svjesni rizika i potencijalnih posljedica, uključujući same članice Alijanse", rekla je Zaharova, komentarišući izjavu Dragonea za "Fajnanšel tajms" da bi se preventivni napadi mogli smatrati "defanzivnim postupkom" i da je vrijeme da NATO "djeluje agresivnije".

Prema njenim riječima, stvarni ciljevi i namjere Sjevernoatlantskog saveza odavno su očigledni.

"Istovremeno, rukovodstvo tog bloka ima dovoljno drskosti da optuži Rusiju za `ratobornu nuklearnu retoriku`, prijetnju i nečuvene hibridne napade, bez ijednog dokaza za našu umiješanost", naglasila je Zaharova.

Хонг Конг

Svijet

Zbog stravičnog požara u stambenom kompleksu uhapšeno 13 osoba

Ona je istakla da usljed antiruske histerije koju raspiruje Alijansa i širenja zastrašivanja o "neizbježnom napadu Rusije na članice bloka", takve izjave ne samo da dodaju ulje na vatru, već i ozbiljno eskaliraju već postojeći sukob, prenio je TASS.

"Brisel voli da ponavlja mantru o `čisto odbrambenoj` prirodi Alijanse. Otvorene izjave Đuzepea Kava Dragonea o `preventivnim napadima` pokazuju da taj narativ nije istinit", zaključila je Zaharova.

Marija Zaharova

