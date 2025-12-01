Dani kada je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu bila potrebna dozvola Berlina da bi nešto preduzeo, odavno su prošli, izjavio je danas ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, dodajući da Mađarska vodi politiku zasnovanu na nacionalnim interesima "što uključuje i kontakte sa Rusijom".

''Vremena kada je Budimpešta morala da traži dozvolu iz Berlina ostala su iza nas. Premijeru Mađarske ne treba ničija dozvola, ni berlinska ni briselska'', rekao je Sijatro osvrćući se na izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca da je poseta Orbana Moskvi bila "bez evropskog mandata".

Komentarišući kritike na račun prošlonedjeljneg mađarsko-ruskog samita, Sijarto je rekao da odbacuje, kako je naveo, "politiku pristajanja na malu ulogu", po kojoj Mađarska ne sme da sagledava svijet iz sopstvene perspektive, već mora stalno da se "usklađuje sa nekim drugim", prenosi MTI.

''Oni koji su se ranije orijentisali prema Moskvi, sada gledaju ka Briselu i evropskom ekstremno liberalnom mejnstrimu'', rekao je Sijarto, dodajući da ti krugovi imaju "opsesivnu potrebu" da se usklade sa stavovima dominantnim u Zapadnoj Evropi.

Svijet Sijarto: Nama ne treba dozvola Brisela za bilo kakve pregovore

Suprotno tome, mađarska vlada vodi isključivo politiku zasnovanu na nacionalnim interesima, što uključuje i stalne kontakte sa Rusijom, rekao je šef mađarske diplomatije.

''Ne možemo sebi da priuštimo prekid diplomatskih kanala sa zemljom od koje dobijamo veliki dio energetskih isporuka, i koja, sviđalo se to nekome ili ne, ostaje značajan faktor evropske i globalne bezbjednosti'', istakao je Sijarto.

Reagujući na izjave lidera Evropske narodne partije (EPP) Manfreda Vebera da je mađarska vlada sve izolovanija, dok bi lider opozicione stranke Tisa Peter Mađar "otvorio vrata Evrope", Sijarto je ocjenio da bi to "otvorilo vrata migrantima i gurnulo Mađarsku u rat".

Svijet Sijarto: Cilj mađarske delegacije u Moskvi je postignut

Dodao je da o izolaciji ne mogu da govore oni koji, poput Vebera, "nisu dobrodošli ni na jednom ozbiljnom mjestu", dok je mađarski premijer u mjesec dana razgovarao i u Vašingtonu i u Moskvi.

Zaključio je da je "evropska proratna elita veoma frustrirana", jer je postalo jasno da su "politike proteklih godina doživele neuspjeh" i ostavile EU bez uticaja na rješavanje konflikata na kontinentu.