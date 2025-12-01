Logo

Sijarto: Mađarska vodi suverenu politiku, ne traži dozvolu ni Berlina ni Brisela

Izvor:

SRNA

01.12.2025

12:40

Komentari:

0
Сијарто: Мађарска води суверену политику, не тражи дозволу ни Берлина ни Брисела
Foto: ATV

Dani kada je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu bila potrebna dozvola Berlina da bi nešto preduzeo, odavno su prošli, izjavio je danas ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, dodajući da Mađarska vodi politiku zasnovanu na nacionalnim interesima "što uključuje i kontakte sa Rusijom".

''Vremena kada je Budimpešta morala da traži dozvolu iz Berlina ostala su iza nas. Premijeru Mađarske ne treba ničija dozvola, ni berlinska ni briselska'', rekao je Sijatro osvrćući se na izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca da je poseta Orbana Moskvi bila "bez evropskog mandata".

Komentarišući kritike na račun prošlonedjeljneg mađarsko-ruskog samita, Sijarto je rekao da odbacuje, kako je naveo, "politiku pristajanja na malu ulogu", po kojoj Mađarska ne sme da sagledava svijet iz sopstvene perspektive, već mora stalno da se "usklađuje sa nekim drugim", prenosi MTI.

''Oni koji su se ranije orijentisali prema Moskvi, sada gledaju ka Briselu i evropskom ekstremno liberalnom mejnstrimu'', rekao je Sijarto, dodajući da ti krugovi imaju "opsesivnu potrebu" da se usklade sa stavovima dominantnim u Zapadnoj Evropi.

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Sijarto: Nama ne treba dozvola Brisela za bilo kakve pregovore

Suprotno tome, mađarska vlada vodi isključivo politiku zasnovanu na nacionalnim interesima, što uključuje i stalne kontakte sa Rusijom, rekao je šef mađarske diplomatije.

''Ne možemo sebi da priuštimo prekid diplomatskih kanala sa zemljom od koje dobijamo veliki dio energetskih isporuka, i koja, sviđalo se to nekome ili ne, ostaje značajan faktor evropske i globalne bezbjednosti'', istakao je Sijarto.

Reagujući na izjave lidera Evropske narodne partije (EPP) Manfreda Vebera da je mađarska vlada sve izolovanija, dok bi lider opozicione stranke Tisa Peter Mađar "otvorio vrata Evrope", Sijarto je ocjenio da bi to "otvorilo vrata migrantima i gurnulo Mađarsku u rat".

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Cilj mađarske delegacije u Moskvi je postignut

Dodao je da o izolaciji ne mogu da govore oni koji, poput Vebera, "nisu dobrodošli ni na jednom ozbiljnom mjestu", dok je mađarski premijer u mjesec dana razgovarao i u Vašingtonu i u Moskvi.

Zaključio je da je "evropska proratna elita veoma frustrirana", jer je postalo jasno da su "politike proteklih godina doživele neuspjeh" i ostavile EU bez uticaja na rješavanje konflikata na kontinentu.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано

Svijet

Sijarto: Snabdijevanje Mađarske energentima zagarantovano

2 d

0
Сијарто: Будимпешта ће наставити енергетску сарадњу са Москвом

Svijet

Sijarto: Budimpešta će nastaviti energetsku saradnju sa Moskvom

3 d

0
Сијарто: Европски лидери се претварају да Украјина брани Европу, што није случај

Svijet

Sijarto: Evropski lideri se pretvaraju da Ukrajina brani Evropu, što nije slučaj

3 d

2
Посјета Сијарта и састанак са Орбаном потврда успјешне сарадње Српске и Мађарске

Republika Srpska

Posjeta Sijarta i sastanak sa Orbanom potvrda uspješne saradnje Srpske i Mađarske

3 d

0

Više iz rubrike

Зеленски се састао са Макроном

Svijet

Zelenski se sastao sa Makronom

3 h

0
Москва: Напад на танкере у турским водама открива суштину кијевског режима

Svijet

Moskva: Napad na tankere u turskim vodama otkriva suštinu kijevskog režima

3 h

0
Ухапшени због сатанистичких ритуала над дјецом, пронађено на хиљаде језивих снимака

Svijet

Uhapšeni zbog satanističkih rituala nad djecom, pronađeno na hiljade jezivih snimaka

4 h

0
Лавица усмртила младића (19) у зоолошком врту

Svijet

Lavica usmrtila mladića (19) u zoološkom vrtu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner