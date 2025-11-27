Sijarto: Evropski lideri se pretvaraju da Ukrajina brani Evropu, što nije slučaj

Mnogi evropski lideri pate od "ratnog ludila", vjeruju da je sukob u Ukrajini njihov rat i pretvaraju se da Ukrajina brani Evropu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"To nije slučaj. To je rat između Rusije i Ukrajine. Oni se pretvaraju da Ukrajina brani Evropu, što takođe nije slučaj. Ukrajina brani Ukrajinu. Ne treba miješati realnost i iluzije. Ukrajina ne brani Evropu", rekao je Sijarto.

On je izrazio uvjerenje da Evropa nema bilo kakvu obavezu – ni moralnu niti pravnu – da troši više novca, šalje još oružja ili razmišlja o dodatnim donacijama Ukrajini.

"Zašto evropski lideri to rade? Mislim da su oni svjesni da su donijeli brojne loše odluke od početka ovog rata koje su naškodile Evropi i evropskom načinu života. To nije filozofsko pitanje, već pitanje svakodnevnog iskustva, uz ratnu inflaciju, cijene energenata i hrane. Oni su praktično pogoršali ekonomsku situaciju u Evropi na nivou svakodnevnog života ljudi", ocijenio je Sijarto.

On je za RTRS rekao da sve dok traje rat u Ukrajini, neće biti pokrenuto pitanje zašto se pružala tolika podrška Ukrajini, nego će ono biti predmet razgovora kada se rat završi.

"Mislim da oni žele da dobiju na vremenu, ali je tragično što svakim narednim danom tog rata ljudi umiru. Stoga je to veoma loša politika evropskih proratnih političara", naglasio je Sijarto.

Šef mađarske diplomatije smatra da je EU bila potpuno neuspješna kada je riječ o rješavanju krize u Ukrajini u kojoj rat traje već gotovo četiri godine, te da je dodatno produbila sukob, probleme i izazove ukrajinske krize.

"Brisel je donio brojne odluke koje su dodatno eskalirale sukob, kao što su slanje sve više oružja i sve više novca Ukrajini. Oni produžavaju sukob", istakao je Sijarto.

On je podsjetio da se mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine mogao postići još u aprilu 2022. godine da lideri zapadne Evrope nisu bili protiv dogovora.

Sijarto je napomenuo da sada postoji nada za novi sporazum, ali da treba imati na umu da je situacija sada mnogo gora nego što je bila prije tri i po godine i da se pogoršava iz dana u dan.

"Zato evropski lideri ne samo da prave greške, već obmanjuju Ukrajinu i uvjeravaju Kijev da može da pobijedi u tom ratu. Ako uporedite veličinu i kapacitet dva učesnika u ovom ratu, to je očigledno. Ako američki plan za mir ne bude prihvaćen, situacija će se dodatno pogoršavati iz dana u dan", naveo je Sijarto.