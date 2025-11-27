Logo
Orban: Ako Budimpešta ima naftu i gas, imaće i Srbija

27.11.2025

19:47

Орбан: Ако Будимпешта има нафту и гас, имаће и Србија
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da će Mađarska podijeliti sa Srbijom gas i naftu.

Ako Mađarska ima gas i naftu, kaže Orban, imaće je i Srbija.

- Mađarska nema velike rezerve nafte ili gasa, tako da je obezbjeđivanje stalnog uvoza suštinski značajno. Dobili smo izuzeće od američkih sankcija i radimo na tome da ruska nafta i gas nastave da stižu - istakao je Orban.

Što god ima Mađarska, navodi Orban, podijeliće sa Srbijom.

- Možete da računate na nas, drage komšije - objavio je Orban na Iksu.

