Orban: Ako Budimpešta ima naftu i gas, imaće i Srbija

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da će Mađarska podijeliti sa Srbijom gas i naftu.

Ako Mađarska ima gas i naftu, kaže Orban, imaće je i Srbija.

- Mađarska nema velike rezerve nafte ili gasa, tako da je obezbjeđivanje stalnog uvoza suštinski značajno. Dobili smo izuzeće od američkih sankcija i radimo na tome da ruska nafta i gas nastave da stižu - istakao je Orban.

Hungary has no major oil or gas reserves, so securing steady imports is essential. We've obtained an exemption from the American sanctions and we're working to ensure that Russian oil & gas keep arriving. If we have it, Serbia will have it too. Whatever we have, we will share.… pic.twitter.com/4aUovVbEmb — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 27, 2025

Što god ima Mađarska, navodi Orban, podijeliće sa Srbijom.

- Možete da računate na nas, drage komšije - objavio je Orban na Iksu.