Putin progovorio o Lavrovu

27.11.2025
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbacio je kao besmislice glasine da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov "pao u nemilost".
"To je besmislica, on nije pao u nemilost. On ima svoj raspored rada, javljao mi se, rekao mi šta će raditi i u koje vrijeme će to raditi", dodao je Putin.
Kremlj je i pre nekoliko dana odbacio spekulacije da je Lavrov pao u nemilost Putina pošto su napori da se organizuje samit između ruskog predsjednika i Donalda Trampa zamrznuti prošlog mjeseca.
