Horor: Djevojčica (13) ubila majku pa zapalila stan da prikrije zločin

Izvor:

Tanjug

27.11.2025

17:01

Хорор: Дјевојчица (13) убила мајку па запалила стан да прикрије злочин
Foto: Printskrin/Jutjub

Trinaestogodišnja devojčica u Sankt Peterburgu ubila je svoju majku, a potom zapalila stan u pokušaju da prikrije zločin, saopštila je danas pres-služba Glavnog istražnog komiteta Ruske Federacije za grad Sankt Peterburg.

"Kako bi prikrila izvršeni zločin, djevojčica je izazvala požar u stanu, a potom izašla na ulicu. Prisutnim organima reda rekla je da je u stan provalio nepoznat muškarac koji je ubio njenu majku. Kasnije je dala istinite izjave", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Istragom je utvrđeno da je u noći 26. novembra između žene i njene 13-godišnje ćerke došlo do sukoba, tokom kojeg je djevojčica nanijela višestruke ubodne rane majci u predjelu tijela i vrata.

Žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta, a u toku je krivični postupak zbog ubistva.

Tagovi:

Rusija

majka

Djevojčica

