U Njemačkoj čokolada 22 odsto skuplja u odnosu na prošlu godinu

Božićna sezona, advent, počela je prošle nedjelje uz drastično skuplje tradicionalne čokoladne slatkiše u Njemačkoj. Statistika pokazuje da su potrošači u oktobru čokoladu plaćali 22 odsto više nego 12 mjeseci ranije.

Čokolada u tabli je poskupela za više od 30 odsto, a čokoladice i slična čoko-pakovanja za 16 odsto. Praline su skočile za 22 odsto, dok je keks poskupeo skromnijih 1,7 odsto.

Opšta inflacija je u posmatranom periodu bila 2,3 odsto, a cijena hrane u maloprodaji je porasla za 1,3 odsto.

Neki slatkiši nisu pratili trend čokolade. Gumeni medvjedići, bombone, žvake i slično u oktobru su bili za 2,8 odsto jeftiniji nego godinu dana ranije.

Mješavina orašastih plodova i kikirikija je pojeftinila za 3,2 odsto.

Zdravija opcija ispada povoljnija, jer jabuke su, na primer, poskupele za svega 0,2 odsto.

Strm uspon cene čokoladnih proizvoda pripisiv je kretanju cena ključnih sirovina, poput kakaa i šećera.

Kakao je 2024. izbio na istorijski maksimum. Mada se cena na berzama u međuvremenu malo povukla, nadalje je izuzetno visoka.

Proizvođači to prenose na kupce, uz veće troškove rada, energije i transporta, pa tako i čokolada na kraju košta za petinu više nego pre godinu dana.

