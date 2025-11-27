Logo
Priznanje banjalučkoj turističkoj organizaciji na sajmu u Novom Sadu

SRNA

27.11.2025

11:04

Foto: Srna

Banjalučka Turistička organizacija dobila je u Novom Sadu prestižno priznanje za doprinos razvoju turizma grada Banjaluka i Republike Srpske.

Priznanje je dodijeljeno na sinoćnoj manifestaciji "Veče šampiona", održanoj u okviru Novosadskog sajma turizma.

U ime banjalučke Turističke organizacije nagradu je primila direktor Minja Šurlan, koja je istakla da je ovo priznanje podstrek za još snažnije promovisanje turističkih potencijala Banjaluke.

"Ponosni smo na još jedno priznanje, koje potvrđuje da Banjaluka svakim danom postaje sve značajnija i prepoznatljivija turistička destinacija", istakli su iz Turističke organizacije.

Turistička organizacija

