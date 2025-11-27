Priznanje banjalučkoj turističkoj organizaciji na sajmu u Novom Sadu

Izvor:
27.11.2025
Banjalučka Turistička organizacija dobila je u Novom Sadu prestižno priznanje za doprinos razvoju turizma grada Banjaluka i Republike Srpske.
Priznanje je dodijeljeno na sinoćnoj manifestaciji "Veče šampiona", održanoj u okviru Novosadskog sajma turizma.
U ime banjalučke Turističke organizacije nagradu je primila direktor Minja Šurlan, koja je istakla da je ovo priznanje podstrek za još snažnije promovisanje turističkih potencijala Banjaluke.
