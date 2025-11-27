Nestala popularna influenserka: Momak, njegov brat i očuh privedeni

Nestala je 32-godišnja influenserka Stefani Pajper iz Graca. Nakon što je u Sloveniji uhapšen njen povremeni dečko, policija je privela još dvije osobe iz njegove porodice, brata i očuha.

Raste strah od najgoreg ishoda u slučaju koji je potresao Austriju, piše Krone.

Poznatoj influenserki gubi se svaki trag od nedjelje, 23.novembra.

Nakon povratka sa božićne zabave oko 7 sati, prijateljici je poslala poruku da je sigurno stigla kući. Kasnije tog dana, u rano poslijepodne, trebalo je da se pojavi na fotografisanju u centru Graca, ali se nije pojavila. Njen nestanak prijavljen je policiji u večernjim satima.

Događaji su se nakon prijave odvijali filmskom brzinom. Već u noći ka ponedjeljku, u pograničnom području između Štajerske i Slovenije, uhapšen je njen 31-godišnji dečko Peter M., sa kojim je godinama bila u povremenoj vezi.

Sumnje su se pojačale kada je njegov crveni golf pronađen spaljen na parkingu kazina Mond uz granični prelaz Špilje.

Komšija Petera M. vidio na stepeništu zgrade

Istražitelji vjeruju da je time pokušao da prikrije tragove zločina, ali nestaloj ženi i dalje nema ni traga. Osumnjičeni Slovenac trenutno se nalazi u pritvoru u svojoj domovini, a juče se odlučivalo o mogućem izručenju.

Slovenačke vlasti juče su izvršile pretres kuće njegove bake i pretraživale šume u pograničnom području.

Uslijedio je novi šok kada je portparol Državnog tužilaštva u Gracu Arnulf Rumpold potvrdio da su uhapšena još dvojica muškaraca. Sumnja se da su brat i očuh bivšeg dečka takođe povezani sa nestankom mlade žene.

U međuvremenu, komšija 32-godišnjakinje potvrdio je da je vidio osumnjičenog dečka na stepeništu njene zgrade u Gracu otprilike u vrijeme nestanka, što otvara mogućnost da ju je tamo čekao u zasjedi. Istraga je u toku.