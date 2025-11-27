Logo
Nestala popularna influenserka: Momak, njegov brat i očuh privedeni

Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени
Nestala je 32-godišnja influenserka Stefani Pajper iz Graca. Nakon što je u Sloveniji uhapšen njen povremeni dečko, policija je privela još dvije osobe iz njegove porodice, brata i očuha.

Raste strah od najgoreg ishoda u slučaju koji je potresao Austriju, piše Krone.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Počasni doktorat izraz dubokog poštovanja Srpske prema Mađarskoj

Poznatoj influenserki gubi se svaki trag od nedjelje, 23.novembra.

Nakon povratka sa božićne zabave oko 7 sati, prijateljici je poslala poruku da je sigurno stigla kući. Kasnije tog dana, u rano poslijepodne, trebalo je da se pojavi na fotografisanju u centru Graca, ali se nije pojavila. Njen nestanak prijavljen je policiji u večernjim satima.

Događaji su se nakon prijave odvijali filmskom brzinom. Već u noći ka ponedjeljku, u pograničnom području između Štajerske i Slovenije, uhapšen je njen 31-godišnji dečko Peter M., sa kojim je godinama bila u povremenoj vezi.

Sumnje su se pojačale kada je njegov crveni golf pronađen spaljen na parkingu kazina Mond uz granični prelaz Špilje.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Svijet

Lukašenko se obratio Zelenskom: Sada imaš Odesu i Nikolajev, a možeš ih uskoro izgubiti

Komšija Petera M. vidio na stepeništu zgrade

Istražitelji vjeruju da je time pokušao da prikrije tragove zločina, ali nestaloj ženi i dalje nema ni traga. Osumnjičeni Slovenac trenutno se nalazi u pritvoru u svojoj domovini, a juče se odlučivalo o mogućem izručenju.

Slovenačke vlasti juče su izvršile pretres kuće njegove bake i pretraživale šume u pograničnom području.

Uslijedio je novi šok kada je portparol Državnog tužilaštva u Gracu Arnulf Rumpold potvrdio da su uhapšena još dvojica muškaraca. Sumnja se da su brat i očuh bivšeg dečka takođe povezani sa nestankom mlade žene.

Национална гарда-27112025

Svijet

FBI istražuje pucnjavu u Vašingtonu kao potencijalni čin terorizma

U međuvremenu, komšija 32-godišnjakinje potvrdio je da je vidio osumnjičenog dečka na stepeništu njene zgrade u Gracu otprilike u vrijeme nestanka, što otvara mogućnost da ju je tamo čekao u zasjedi. Istraga je u toku.

