Poznato šta su jeli đaci koji su se otrovali u školi: Među njima i sin premijera

Najmanje četrdesetoro djece iz odjeljenske nastave u osnovnoj školi "Dimo Hadži Dimov" u Skoplju, u opštini Karpoš se otrovalo najvjerovatnije od hrane koju su konzumirali tokom jučerašnjeg dana u školi, potvrdili su u Agenciji za hranu i veterinu (AHV). Među onima koji su pomoć potražili u bolnici bio je i sin premijera Mickoskog.

Njihove ekipe, kao i ekipe Državnog sanitarno-zdravstvenog inspektorata (DSZI), Centra za javno zdravlje (CJZ), kao i iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) uzimaju uzorke sa radnih površina i hrane kako bi utvrdili kako je tačno došlo do trovanja.

"Juče su deca za doručak imala kornfleks sa mlijekom, a za ručak su jela musaku. Radi se o djeci iz odjeljenske nastave koja imaju topli obrok i tu su u cjelodnevnoj nastavi. Tokom jučerašnjeg dana, nakon što su otišli kući, pojavili su se simptomi bolova u stomaku. Neke od njih su roditelji odveli kod ljekara. Ne mogu precizno da kažem o koliko djece se radi, iako je zasad oko 40, preciznije brojke ćemo imati nakon što vidimo broj odsustava danas. U našoj školi hranu priprema 'Vanila fud'. Ne bih željela da prejudiciram da li je uzrok trovanja hrana ili neka bakterija sa radnih površina, vidjećemo šta će pokazati analize", rekla je dirketorka škole Lejla Nikoloska.

Među otrovanom djecom je i mlađi sin premijera Severne Makedonije Hristijana Mickoskog, Antonij. Prema informacijama koje objavio Netpres, dijete je bilo među hospitalizovanima, ali je nakon pružene medicinske pomoći pušteno na kućno liječenje.

Međutim, prema roditeljima djece koja su se otrovala, brojka dostiže 80 djece, a oni sumnjaju i na vodu kao izvor trovanja. Roditelji kažu da su gotovo sva otrovana djeca iz nižih odjeljenja.

"Od onoga što znamo, bilo je osmoro djece koja su hospitalizovana, većina od njih se žalila na mučninu i povraćanje. Radi se o djeci iz nižih odjeljenja koja se hrane u školi, ali ima i iz sedmog i osmog razreda, koja se ne hrane u školi, tako da roditelji imaju dilemu da li je uzrok trovanja hrana", kaže roditelj učenika u "Dimo Hadži Dimov" za Meta.mk.