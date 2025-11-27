Logo
Large banner

Poznato šta su jeli đaci koji su se otrovali u školi: Među njima i sin premijera

Izvor:

Telegraf

27.11.2025

08:55

Komentari:

0
Познато шта су јели ђаци који су се отровали у школи: Међу њима и син премијера
Foto: Pixabay

Najmanje četrdesetoro djece iz odjeljenske nastave u osnovnoj školi "Dimo Hadži Dimov" u Skoplju, u opštini Karpoš se otrovalo najvjerovatnije od hrane koju su konzumirali tokom jučerašnjeg dana u školi, potvrdili su u Agenciji za hranu i veterinu (AHV). Među onima koji su pomoć potražili u bolnici bio je i sin premijera Mickoskog.

Njihove ekipe, kao i ekipe Državnog sanitarno-zdravstvenog inspektorata (DSZI), Centra za javno zdravlje (CJZ), kao i iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) uzimaju uzorke sa radnih površina i hrane kako bi utvrdili kako je tačno došlo do trovanja.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Društvo

MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

"Juče su deca za doručak imala kornfleks sa mlijekom, a za ručak su jela musaku. Radi se o djeci iz odjeljenske nastave koja imaju topli obrok i tu su u cjelodnevnoj nastavi. Tokom jučerašnjeg dana, nakon što su otišli kući, pojavili su se simptomi bolova u stomaku. Neke od njih su roditelji odveli kod ljekara. Ne mogu precizno da kažem o koliko djece se radi, iako je zasad oko 40, preciznije brojke ćemo imati nakon što vidimo broj odsustava danas. U našoj školi hranu priprema 'Vanila fud'. Ne bih željela da prejudiciram da li je uzrok trovanja hrana ili neka bakterija sa radnih površina, vidjećemo šta će pokazati analize", rekla je dirketorka škole Lejla Nikoloska.

Među otrovanom djecom je i mlađi sin premijera Severne Makedonije Hristijana Mickoskog, Antonij. Prema informacijama koje objavio Netpres, dijete je bilo među hospitalizovanima, ali je nakon pružene medicinske pomoći pušteno na kućno liječenje.

Međutim, prema roditeljima djece koja su se otrovala, brojka dostiže 80 djece, a oni sumnjaju i na vodu kao izvor trovanja. Roditelji kažu da su gotovo sva otrovana djeca iz nižih odjeljenja.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

U Beogradu zaplijenjeno 12 kilograma kokaina, uhapšene dvije osobe

"Od onoga što znamo, bilo je osmoro djece koja su hospitalizovana, većina od njih se žalila na mučninu i povraćanje. Radi se o djeci iz nižih odjeljenja koja se hrane u školi, ali ima i iz sedmog i osmog razreda, koja se ne hrane u školi, tako da roditelji imaju dilemu da li je uzrok trovanja hrana", kaže roditelj učenika u "Dimo Hadži Dimov" za Meta.mk.

Podijeli:

Tagovi:

trovanje

Sjeverna Makedonija

Djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тешка саобраћајна несрећа, погинуле четири особе

Hronika

Teška saobraćajna nesreća, poginule četiri osobe

5 h

0
Изабран пацијент из Српске за руску вакцину против рака

Zdravlje

Izabran pacijent iz Srpske za rusku vakcinu protiv raka

5 h

0
Хиљаде људи на улицама Софије

Svijet

Hiljade ljudi na ulicama Sofije

5 h

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Svijet

Dječak teško povrijedio nastavnicu, majku i zamjenicu direktora

5 h

0

Više iz rubrike

Вјесник Загреб

Region

Za rušenje ''Vjesnika'' potrebne stotine kilograma eksploziva: Objekat će nestati za manje od 30 sekundi

6 h

0
Томпсонов тим поново пријети загребачким властима: Имамо "вакцину" за њега

Region

Tompsonov tim ponovo prijeti zagrebačkim vlastima: Imamo "vakcinu" za njega

17 h

0
Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта

Region

Tompson kažnjen sa 150.000 evra nakon koncerta

1 d

0
Лажне дојаве о бомбама у двије школе

Region

Lažne dojave o bombama u dvije škole

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Prijedorčanin koji je prijetio kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner