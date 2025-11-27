Dječak teško povrijedio nastavnicu, majku i zamjenicu direktora

Težak incident dogodio se u jednoj školi u rumunskom Klužu, kada je učenik star 9 godina postao izuzetno uznemiren i agresivan nakon što je pomislio da mu je jedan dječak podmetnuo nogu. Dječaka je bilo teško obuzdati, a povrijeđene su učiteljica, zamenica direktora škole i dečakova majka. Dete je prevezeno u medicinsku ustanovu na evaluaciju, a policija je pokrenula istragu.

"Dana 25. novembra ove godine, policajci Policije opštine Kluž-Napoka obaviješteni su od strane nastavnog kadra obrazovne ustanove u opštini o incidentu između dvojice učenika, tokom odmora, u školskom dvorištu. Na osnovu prvih provjera utvrđeno je da je između dvojice maloljetnika, oba stara 9 godina, došlo do nesporazuma, nakon čega je jedan od učenika prijavio da ga je kolega udario. Potom je jedan od maloljetnika ispoljio stanje izrazite uznemirenosti, te je bilo neophodno da nastavno osoblje i učenici intervenišu kako bi se sprečila eskalacija situacije", saopštila je policija.

Navedeni izvor precizirao je da su, nakon epizode uznemirenosti, dječaka zbrinuli ljekari i prebacili ga u specijalizovanu medicinsku ustanovu na evaluaciju.

"U predmetu policija sprovodi istražne radnje za krivično delo nanošenja povreda ili drugih nasilnih radnji i radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do incidenta", naveli su iz policije.

Prema pisanju lokalnih medija, dijete je pomislilo da mu je drugi dječak podmetnuo nogu i odatle je krenuo nesporazum.

Direktor ustanove, Horaćiju Bota, izjavio je da izuzetno agresivan i uznemiren učenik zapravo nije udario svog kolegu.

Učiteljica je odmah reagovala, pokušavajući da ga umiri, ali ju je dijete odgurnulo i iščašilo joj rame. U incidentu je povrijeđena i zamenica direktora, kao i majka djeteta, koja je stigla u školu.

"Pokreti deteta bili su refleksni, ali izazvani ekstremnim bijesom kakav nisam vidio u ovom uzrastu", dodao je direktor ustanove.

On je precizirao da učenik ima psihološko savjetovanje, kako u školi, tako i privatno, uz saglasnost roditelja, koji sarađuju sa stručnjacima na nacionalnom nivou, piše Telegraf.