Logo
Large banner

Putin stigao na samit ODKB

Izvor:

Sputnjik

27.11.2025

07:42

Komentari:

0
Путин стигао на самит ОДКБ
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u predsjedničku rezidenciju u Biškeku na samit Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti.

Putina je dočekao predsjednik Kirgizije Sadir Žaparov, nakon čega će uslijediti sjednica Savjeta kolektivne bezbjednosti ODKB u uskom, kao i u proširenom formatu.

Мис универзума-27112025

Svijet

Čelni ljudi Mis Univerzuma pod istragom zbog droge, oružja i prevare

Putin će govoriti o prioritetnim pravcima predsjedavanja Rusije organizaciji.

Očekuje se da će ruski predsjednik učestvovati u ceremoniji potpisivanja završnih dokumenata, poslije čega će se obratiti novinarima.

Prethodno, na sastanku šefova Ministarstava spoljnih poslova, Ministarstva odbrane i Komiteta sekretara Savjeta bezbjednosti ODKB-a, donesene su odluke o više od 40 pitanja usmjerenih na unapređenje vojne komponente organizacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bjelorusije.

Црна рупа

Nauka i tehnologija

Pronađeni prvi direktni dokazi o postojanju tamne materije

ODKB se sastoji od šest zemalja: Rusije, Jermenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgizije i Tadžikistana. Ruski lider boravi u Kirgiziji od 25. do 27. novembra.

Podijeli:

Tag:

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Svijet

Djevojka poginula pri napadu ajkule, momku se bore za život

6 h

0
Минић: Српска има институционални одговор

Republika Srpska

Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

7 h

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Svijet

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu služio sa američkim trupama u Avganistanu

7 h

0
Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

Društvo

Stigao hladni talas: Na sjeveru snijeg, olujna bura na jugu

7 h

0

Više iz rubrike

Мис универзума

Svijet

Čelni ljudi Mis Univerzuma pod istragom zbog droge, oružja i prevare

6 h

0
Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Svijet

Djevojka poginula pri napadu ajkule, momku se bore za život

6 h

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Svijet

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu služio sa američkim trupama u Avganistanu

7 h

0
Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Svijet

Neboderi i dalje gore: Stradale najmanje 44 osobe, stotine se vodi kao nestalo

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner