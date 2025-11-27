Putin stigao na samit ODKB

Izvor:
27.11.2025
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u predsjedničku rezidenciju u Biškeku na samit Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti.
Putina je dočekao predsjednik Kirgizije Sadir Žaparov, nakon čega će uslijediti sjednica Savjeta kolektivne bezbjednosti ODKB u uskom, kao i u proširenom formatu.
Putin će govoriti o prioritetnim pravcima predsjedavanja Rusije organizaciji.
Očekuje se da će ruski predsjednik učestvovati u ceremoniji potpisivanja završnih dokumenata, poslije čega će se obratiti novinarima.
Prethodno, na sastanku šefova Ministarstava spoljnih poslova, Ministarstva odbrane i Komiteta sekretara Savjeta bezbjednosti ODKB-a, donesene su odluke o više od 40 pitanja usmjerenih na unapređenje vojne komponente organizacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bjelorusije.
ODKB se sastoji od šest zemalja: Rusije, Jermenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgizije i Tadžikistana. Ruski lider boravi u Kirgiziji od 25. do 27. novembra.
