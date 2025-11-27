Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu služio sa američkim trupama u Avganistanu

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu, Rahmanulah Lakanval (29), služio je zajedno sa američkim vojnicima u Avganistanu prije nego što je 2021. godine došao u Sjedinjene Američke Države, potvrdio je njegov rođak.

Lakanval je, prema njegovim riječima, proveo 10 godina u avganistanskoj vojsci, dijelom i u bazi u Kandaharu, gdje je podržavao američke specijalne snage, piše En-Bi-Si.

Rođak je istakao da "ne može da vjeruje" da bi Lakanval mogao da počini napad.

Prema četvorici visokih policijskih zvaničnika upoznatih sa istragom, Lakanval je u srijedu oko 14.15 časova otvorio vatru nedaleko od Bijele kuće, teško ranivši dva pripadnika Nacionalne garde koji su bili u patroli.

Osumnjičeni je u pucnjavi ranjen i nalazi se u bolnici. Zvaničnici navode da je u pitanju bila ciljana pucnjava.

Rođak je rekao da je Lakanval u SAD stigao u septembru 2021. godine, pet mjeseci nakon povlačenja američkih trupa iz Avganistana. Živio je u Belingemu, u saveznoj državi Vašington, sa suprugom i petoro djece. Rođak je rekao da sa Lakanvalom nije razgovarao nekoliko mjeseci.

Posljednji put kada su razgovarali Lakanval je radio za Amazon i Amazon Fleks. Kompanija nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Ministarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem navela je da je osumnjičeni u SAD ušao u okviru operacije "Dobrodošli saveznici", programa administracije bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena za relokaciju ranjivih Avganistanaca i onih koji su sarađivali sa američkim snagama.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da napadač mora da "plati najveću moguću cijenu" i pozvao je na ponovno ispitivanje svih Avganistanaca koji su ušli u SAD tokom Bajdenove administracije.

Organizacija "AfganEvak" saopštila je da avganistanski saveznički kadrovi prolaze kroz rigorozne bezbjednosne provjere i da "izolovani nasilni čin jedne osobe ne može da definiše cijelu zajednicu".

Kasno sinoć, Služba za državljanstvo i imigraciju SAD obustavila je obradu svih imigracionih zahtjeva vezanih za avganistanske državljane dok se ne sprovede dodatna revizija bezbjednosnih procedura.

Dvoje pripadnika Nacionalne garde koji su upucani ispred Bijele kuće još su živi, ali su u kritičnom stanju, rekao je sinoć na konferenciji za novinare načelnik vašingtonske policije Džef Kerol.