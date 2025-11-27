Logo
Large banner

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu služio sa američkim trupama u Avganistanu

Izvor:

Tanjug

27.11.2025

07:25

Komentari:

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu, Rahmanulah Lakanval (29), služio je zajedno sa američkim vojnicima u Avganistanu prije nego što je 2021. godine došao u Sjedinjene Američke Države, potvrdio je njegov rođak.

Lakanval je, prema njegovim riječima, proveo 10 godina u avganistanskoj vojsci, dijelom i u bazi u Kandaharu, gdje je podržavao američke specijalne snage, piše En-Bi-Si.

tramp 3

Svijet

Tramp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 vojnika u Vašington

Rođak je istakao da "ne može da vjeruje" da bi Lakanval mogao da počini napad.

Prema četvorici visokih policijskih zvaničnika upoznatih sa istragom, Lakanval je u srijedu oko 14.15 časova otvorio vatru nedaleko od Bijele kuće, teško ranivši dva pripadnika Nacionalne garde koji su bili u patroli.

Osumnjičeni je u pucnjavi ranjen i nalazi se u bolnici. Zvaničnici navode da je u pitanju bila ciljana pucnjava.

Rođak je rekao da je Lakanval u SAD stigao u septembru 2021. godine, pet mjeseci nakon povlačenja američkih trupa iz Avganistana. Živio je u Belingemu, u saveznoj državi Vašington, sa suprugom i petoro djece. Rođak je rekao da sa Lakanvalom nije razgovarao nekoliko mjeseci.

Posljednji put kada su razgovarali Lakanval je radio za Amazon i Amazon Fleks. Kompanija nije odgovorila na zahtjev za komentar.

национална гарда пуцњава

Svijet

Ubijena dva pripadnika Nacionalne garde!

Ministarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem navela je da je osumnjičeni u SAD ušao u okviru operacije "Dobrodošli saveznici", programa administracije bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena za relokaciju ranjivih Avganistanaca i onih koji su sarađivali sa američkim snagama.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da napadač mora da "plati najveću moguću cijenu" i pozvao je na ponovno ispitivanje svih Avganistanaca koji su ušli u SAD tokom Bajdenove administracije.

Organizacija "AfganEvak" saopštila je da avganistanski saveznički kadrovi prolaze kroz rigorozne bezbjednosne provjere i da "izolovani nasilni čin jedne osobe ne može da definiše cijelu zajednicu".

Kasno sinoć, Služba za državljanstvo i imigraciju SAD obustavila je obradu svih imigracionih zahtjeva vezanih za avganistanske državljane dok se ne sprovede dodatna revizija bezbjednosnih procedura.

снијег пахуље

Društvo

Stigao hladni talas: Na sjeveru snijeg, olujna bura na jugu

Dvoje pripadnika Nacionalne garde koji su upucani ispred Bijele kuće još su živi, ali su u kritičnom stanju, rekao je sinoć na konferenciji za novinare načelnik vašingtonske policije Džef Kerol.

Podijeli:

Tagovi:

Bijela kuća

Donald Tramp

Nacionalna garda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Svijet

Neboderi i dalje gore: Stradale najmanje 44 osobe, stotine se vodi kao nestalo

7 h

0
Српским ракијама 24 награде у Мексику

Srbija

Srpskim rakijama 24 nagrade u Meksiku

7 h

0
Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

Društvo

Danas vjernici sa ukućanima treba da ispoštuju jedan običaj

7 h

0
Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

Fudbal

Spektakularno veče: Mbape postigao četiri gola, Liverpul ponižen, Arsenalu derbi kola

15 h

0

Više iz rubrike

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Svijet

Neboderi i dalje gore: Stradale najmanje 44 osobe, stotine se vodi kao nestalo

7 h

0
Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

Svijet

Tramp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 vojnika u Vašington

15 h

0
Убијена два припадника Националне гарде!

Svijet

Ubijena dva pripadnika Nacionalne garde!

16 h

0
Трамп саопштио ужасне вијести: Предсједник САД-а се огласио послије пуцњаве код Бијеле куће

Svijet

Tramp saopštio užasne vijesti: Predsjednik SAD-a se oglasio poslije pucnjave kod Bijele kuće

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner