Ubijena dva pripadnika Nacionalne garde!

26.11.2025
22:02
Dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bijele kuće, podlegla su povredama u bolnici, saopštio je guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi.
Osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen, saopštila je policija.
Ranije je predsjednik SAD Donald Tramp saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde u kritičnom stanju.
Tramp je osumnjičenog za pucnjavu nazvao "životinjom" i rekao da će platiti veoma visoku cijenu.
„Bijela kuća je upućena i aktivno prati ovu tragičnu situaciju“, rekla je Kerolajn Livit, portparol Bijele kuće o pucnjavi, za koju policija navodi da se dogodila samo nekoliko blokova od sjedišta američkog predsjednika.
