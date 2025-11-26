Ubijena dva pripadnika Nacionalne garde!

Dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bijele kuće, podlegla su povredama u bolnici, saopštio je guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi.

Osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen, saopštila je policija.

Ranije je predsjednik SAD Donald Tramp saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde u kritičnom stanju.

Tramp je osumnjičenog za pucnjavu nazvao "životinjom" i rekao da će platiti veoma visoku cijenu.

„Bijela kuća je upućena i aktivno prati ovu tragičnu situaciju“, rekla je Kerolajn Livit, portparol Bijele kuće o pucnjavi, za koju policija navodi da se dogodila samo nekoliko blokova od sjedišta američkog predsjednika.