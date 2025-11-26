Logo
Large banner

Ubijena dva pripadnika Nacionalne garde!

Izvor:

Agencije

26.11.2025

22:02

Komentari:

0
Убијена два припадника Националне гарде!
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bijele kuće, podlegla su povredama u bolnici, saopštio je guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi.

Osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen, saopštila je policija.

pucnjava vasington

Svijet

Tramp saopštio užasne vijesti: Predsjednik SAD-a se oglasio poslije pucnjave kod Bijele kuće

Ranije je predsjednik SAD Donald Tramp saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde u kritičnom stanju.

Tramp je osumnjičenog za pucnjavu nazvao "životinjom" i rekao da će platiti veoma visoku cijenu.

Пуцњава Вашингтон

Svijet

Pucnjava u blizini Bijele kuće: Upucano nekoliko vojnika Nacionalne grade, policija blokirala ulice

„Bijela kuća je upućena i aktivno prati ovu tragičnu situaciju“, rekla je Kerolajn Livit, portparol Bijele kuće o pucnjavi, za koju policija navodi da se dogodila samo nekoliko blokova od sjedišta američkog predsjednika.

Podijeli:

Tagovi:

Bijela kuća

Donald Tramp

Nacionalna garda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамп саопштио ужасне вијести: Предсједник САД-а се огласио послије пуцњаве код Бијеле куће

Svijet

Tramp saopštio užasne vijesti: Predsjednik SAD-a se oglasio poslije pucnjave kod Bijele kuće

16 h

0
Пуцњава у близини Бијеле куће: Упуцано неколико војника Националне граде, полиција блокирала улице

Svijet

Pucnjava u blizini Bijele kuće: Upucano nekoliko vojnika Nacionalne grade, policija blokirala ulice

17 h

0
Старај: СНСД се не може избацити са политичке сцене, Српска од највеће важности за Мађарску

Svijet

Staraj: SNSD se ne može izbaciti sa političke scene, Srpska od najveće važnosti za Mađarsku

17 h

1
Језив злочин: Мушкарац убио синове, сестру и супругу

Svijet

Jeziv zločin: Muškarac ubio sinove, sestru i suprugu

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Mina Kostić se udaje za čovjeka kog još nije vidjela uživo:Oktrila kada će se upoznati

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na službeno lice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner