Pucnjava u blizini Bijele kuće: Upucano nekoliko vojnika Nacionalne grade, policija blokirala ulice

26.11.2025

20:58

Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

U blizini Bijele kuće, sjedišta predsjednika SAD-a, došlo je do pucnjave u kojoj je upucano nekoliko vojnika Nacionalne garde, piše Dejli mejl.

Prema informacijama koje su objavili, zbog ove pucnjave došlo je do potpune blokade ulica ispred Bijele kuće.

Na društvenim mrežama je nekoliko novinara koji izvještavaju iz Bijele kuće potvrdilo da je došlo do incidenta, odnosno do pucnjave.

Prema objavi Bi-Bi-Sija, tri osobe su upucane, a njihovo stanje nije poznato.

Napadač još nije identifikovan, a Dejli mejl izvještava da traje potraga za njim.

Bijela kuća

Pucnjava

SAD

