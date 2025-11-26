Pucnjava u blizini Bijele kuće: Upucano nekoliko vojnika Nacionalne grade, policija blokirala ulice

U blizini Bijele kuće, sjedišta predsjednika SAD-a, došlo je do pucnjave u kojoj je upucano nekoliko vojnika Nacionalne garde, piše Dejli mejl.

Prema informacijama koje su objavili, zbog ove pucnjave došlo je do potpune blokade ulica ispred Bijele kuće.

⚡️🚨 Breaking: A. P. source: Two members of the National Guard were injured in a shooting near the White House. pic.twitter.com/zcoSHnGNYm — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 26, 2025

Na društvenim mrežama je nekoliko novinara koji izvještavaju iz Bijele kuće potvrdilo da je došlo do incidenta, odnosno do pucnjave.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Prema objavi Bi-Bi-Sija, tri osobe su upucane, a njihovo stanje nije poznato.

Napadač još nije identifikovan, a Dejli mejl izvještava da traje potraga za njim.