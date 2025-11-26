Pucnjava u blizini Bijele kuće: Upucano nekoliko vojnika Nacionalne grade, policija blokirala ulice

26.11.2025
20:58
Komentari:0
U blizini Bijele kuće, sjedišta predsjednika SAD-a, došlo je do pucnjave u kojoj je upucano nekoliko vojnika Nacionalne garde, piše Dejli mejl.
Prema informacijama koje su objavili, zbog ove pucnjave došlo je do potpune blokade ulica ispred Bijele kuće.
⚡️🚨 Breaking: A. P. source: Two members of the National Guard were injured in a shooting near the White House. pic.twitter.com/zcoSHnGNYm— Middle East Observer (@ME_Observer_) November 26, 2025
Na društvenim mrežama je nekoliko novinara koji izvještavaju iz Bijele kuće potvrdilo da je došlo do incidenta, odnosno do pucnjave.
🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House— Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025
At least three casualties being reported
The shooter is reportedly still on the loose
Law enforcement racing from all throughout the city
PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW
Prema objavi Bi-Bi-Sija, tri osobe su upucane, a njihovo stanje nije poznato.
Napadač još nije identifikovan, a Dejli mejl izvještava da traje potraga za njim.
