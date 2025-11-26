Strava u Hong Kongu još uvijek traje: Broj poginulih porastao na 36, vatrogasci se bore s požarom

Izvor:
Broj žrtava u stravičnom požaru u Hong Kongu koji je zahvatio nekoliko stambenih zgrada porastao je na 36 dok se najmanje 279 osoba vodi kao nestalo.
Snimci koji su kružili mrežama prikazuju plamen i dim kako se kuljaju iz tornjeva, gdje se vjeruje da je i nekoliko ljudi zarobljeno.
Ministar stanovanja Hong Konga dao je ažurirane informacije o resursima koji se pripremaju za one pogođene požarom u Tai Pou.
Vini Ho je kazao da je radna grupa za stanovanje identifikovala 1.400 jedinica koje su odmah dostupne na ostrvu Hong Kong, Kovlunu i Novim teritorijama. Otprilike 280 njih nalazi se u samom Tai Pou.
Prema izvještajima lokalnih medija, beba i starija žena su spašene iz požara.
Vatrogasci i dalje rade na gašenju požara. Deseci stanova i dalje gore.
Desetine, ako ne i stotine ljudi, i dalje se okupljaju u blizini zapaljenih naselja. Neki se mole u tišini. Neki dostavljaju vodu i hranu.
