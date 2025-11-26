Dramatični snimci iz Hong Konga: Požar guta nebodere, najmanje 13 poginulih

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a nepoznat broj je zarobljen u više nebodera stambenog kompleksa u Hong Kongu, saopštili su nadležni organi.

Neimenovani zvaničnici izjavili su da je među poginulima jedan vatrogasac, a da je više od 10 ljudi povrijeđeno.

Vatrogasci se bore sa požarom i tokom noći, dok gust crni dim kulja iz kula koje imaju 31 sprat, a narandžasti plamen osvjetljava nebo.

Stambeni kompleks "Vang fuk kort", gdje je požar izbio, sadrži 2.000 stambenih jedinica, koje se sastoje od osam blokova.

Vatrogasna služba je saopštila Rojtersu da još nema podatak o broju ljudi koji bi i dalje mogli da budu u zgradama.

Pojedine zgrade su bile obložene bambusovim skelama, a stanovnici su na društvenim mrežama objavili da renoviranje objekata traje već godinu dana, piše Srna.