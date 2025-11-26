Logo
Dramatični snimci iz Hong Konga: Požar guta nebodere, najmanje 13 poginulih

26.11.2025

14:15

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Youtube/Al Jazeera English

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a nepoznat broj je zarobljen u više nebodera stambenog kompleksa u Hong Kongu, saopštili su nadležni organi.

Neimenovani zvaničnici izjavili su da je među poginulima jedan vatrogasac, a da je više od 10 ljudi povrijeđeno.

Vatrogasci se bore sa požarom i tokom noći, dok gust crni dim kulja iz kula koje imaju 31 sprat, a narandžasti plamen osvjetljava nebo.

Stambeni kompleks "Vang fuk kort", gdje je požar izbio, sadrži 2.000 stambenih jedinica, koje se sastoje od osam blokova.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik i Karan sa vladikom Lukijanom: Vjera i crkva uvijek da nas okuplja

Vatrogasna služba je saopštila Rojtersu da još nema podatak o broju ljudi koji bi i dalje mogli da budu u zgradama.

Pojedine zgrade su bile obložene bambusovim skelama, a stanovnici su na društvenim mrežama objavili da renoviranje objekata traje već godinu dana, piše Srna.

