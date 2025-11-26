Sastanak Putina i Lukašenka: Minsk spreman da bude domaćin pregovora o Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko sastali su se u Biškeku, na marginama samita ODKB.

Lukašenko je rekao Putinu da je Minsk spreman da nastavi pregovore o rješenju krize u Ukrajini.

- Ako želite ponovo da se vratite u Minsk, mi smo uvijek spremni - izjavio je bjeloruski lider.

Putin je istakao pozitivnu dinamiku odnosa između Rusije i Bjelorusije u trgovinsko-ekonomskoj sferi.

Dva šefa država su u stalnom kontaktu. Njihov prethodni javni sastanak održan je u Kremlju u septembru.

Putin i Lukašenko takođe redovno obavljaju telefonske razgovore. Putin se nalazi u državnoj poseti Kirgiziji.