Pogledajte kako izgleda slijetanje aviona u maglovito Sarajevo

Na specijalizovanoj stranici Aviation Gallery objavljen je videosnimak koji prikazuje komplikovano slijetanje aviona na Međunarodni aerodrom Sarajevo u izrazito zahtjevnim zimskim uslovima.

Snimak, koji je već privukao pažnju ljubitelja avijacije, prikazuje prilaz i slijetanje aviona kroz gustu maglu koja je prekrila sarajevsku kotlinu, dodatno naglašavajući složenost ovog aerodroma, posebno tokom zimskog perioda.

Sarajevski aerodrom u avijacijskim krugovima često se opisuje kao jedan od izazovnijih u Evropi. Razlog tome je njegov specifičan položaj, planine okružuju aerodrom sa tri strane, dok su vremenski uslovi često nestabilni, s naglim promjenama vidljivosti i čestim olujama koje tokom prilaza donose vjetar u repu. Sve to dodatno komplikuje činjenica da aerodrom raspolaže relativno kratkom pistom u poređenju s velikim međunarodnim čvorištima.

U zimskim mjesecima situacija je još zahtjevnija, jer se dolina u kojoj se nalazi Sarajevo često zadržava pod slojem magle, dok su okolna brda i planine izloženi drugačijim meteorološkim uslovima. Upravo takvo zimsko slijetanje zabilježeno je na snimku koji je objavila Aviation Gallery.

Videosnimak jasno pokazuje visoki nivo obučenosti pilotske posade, ali i preciznost procedura koje se primjenjuju pri prilazu Sarajevu u uslovima smanjene vidljivosti.