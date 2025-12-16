Logo
Large banner

Pogledajte kako izgleda slijetanje aviona u maglovito Sarajevo

Izvor:

Agencije

16.12.2025

22:57

Komentari:

0
Слијетање авиона у магловито Сарајево
Foto: Facebook/Screenshot/Aviation Gallery

Na specijalizovanoj stranici Aviation Gallery objavljen je videosnimak koji prikazuje komplikovano slijetanje aviona na Međunarodni aerodrom Sarajevo u izrazito zahtjevnim zimskim uslovima.

Snimak, koji je već privukao pažnju ljubitelja avijacije, prikazuje prilaz i slijetanje aviona kroz gustu maglu koja je prekrila sarajevsku kotlinu, dodatno naglašavajući složenost ovog aerodroma, posebno tokom zimskog perioda.

Додик нова

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

Sarajevski aerodrom u avijacijskim krugovima često se opisuje kao jedan od izazovnijih u Evropi. Razlog tome je njegov specifičan položaj, planine okružuju aerodrom sa tri strane, dok su vremenski uslovi često nestabilni, s naglim promjenama vidljivosti i čestim olujama koje tokom prilaza donose vjetar u repu. Sve to dodatno komplikuje činjenica da aerodrom raspolaže relativno kratkom pistom u poređenju s velikim međunarodnim čvorištima.

U zimskim mjesecima situacija je još zahtjevnija, jer se dolina u kojoj se nalazi Sarajevo često zadržava pod slojem magle, dok su okolna brda i planine izloženi drugačijim meteorološkim uslovima. Upravo takvo zimsko slijetanje zabilježeno je na snimku koji je objavila Aviation Gallery.

илу-празнична трпеза-оброк-08122025

Zdravlje

Ljekar apeluje: Ovu vrstu hrane izbjegavajte tokom praznika

Videosnimak jasno pokazuje visoki nivo obučenosti pilotske posade, ali i preciznost procedura koje se primjenjuju pri prilazu Sarajevu u uslovima smanjene vidljivosti.

Podijeli:

Tagovi:

aerodrom

Sarajevo

slijetanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови пораз Звезде у Евролиги: Много тога треба поправити

Košarka

Novi poraz Zvezde u Evroligi: Mnogo toga treba popraviti

1 h

0
Млада мајка из Бијељине: Доктори су ми рекли да температуру снижавам кромпиром

Gradovi i opštine

Mlada majka iz Bijeljine: Doktori su mi rekli da temperaturu snižavam krompirom

1 h

0
Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

Svijet

Tramp zabranio ulazak građanima još sedam zemalja

1 h

0
Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије

Republika Srpska

Dodik: Zapadne sile Dejton pretvorile u oruđe za uništavanje srpske autonomije

1 h

0

Više iz rubrike

Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

Društvo

Sutra se slavi Sveta Varvara: Postoji posebno vjerovanje za dane do Božića

2 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 99. kolu

3 h

0
Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

Društvo

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

4 h

0
Многи Срби праве једну грешку: Ево како треба да изгледа трпеза за Светог Николу

Društvo

Mnogi Srbi prave jednu grešku: Evo kako treba da izgleda trpeza za Svetog Nikolu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

22

57

Pogledajte kako izgleda slijetanje aviona u maglovito Sarajevo

22

49

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

22

45

Zeljković: Rosulje ne smiju biti žrtva nekontrolisanog betoniranja

22

44

Ljekar apeluje: Ovu vrstu hrane izbjegavajte tokom praznika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner