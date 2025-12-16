Logo
Novi poraz Zvezde u Evroligi: Mnogo toga treba popraviti

16.12.2025

22:38

Нови пораз Звезде у Евролиги: Много тога треба поправити
Foto: Tanjug / AP

Košarkaši Crvene zvezde su se borili, ali nisu uspjeli da dođu do iznenađenja i prve pobjede u gostima ove sezone u Evroligi!

Crveno-bijeli su u okviru 16. kola poraženi od Hapoela u Jerusalimu, gdje je bilo 84:78 za ekipu iz Izraela.

Ostaće sigurno velika žal za ovom utakmicom u redovima Crvene zvezde, baš zbog toga što su se ravnopravno i hrabro borili i takmičili protiv trenutno prvoplasirane ekipe u Evroligi.

Međutim, iako su bili odlični u određenim dijelovima utakmice, greške su ih skupo koštale.

Kada se lomila utakmica, Zvezda nije ličila na onaj tim od prije nekoliko kola, pošto je sve počelo da se raspada u nekim segmentima igre. Jedina svijetla tačka je bio Džered Batler, koji se svojski trudio da ne dozvoli svom timu upravo taj raspad, ali - ne može ni Džered Batler sam.

Dosta su zakazali pojedinci crveno-bijelih poput Kodija Milera Mekintajera koji je imao 13 poena, što nije ono na šta je navijače navikao. Ali, nije problem ni što je imao malo poena, već što je u ključnim momentima imao veoma slabe odluke koje su kumovale lakim poenima na drugoj strani.

Osim Kodija, zakazao je i Nikola Kalinić koji je završio utakmicu sa samo četiri poena uz izuzetno slab šut iz igre - 1/7. Ništa bolji nije bio ni Devonte Grejem, kao ni Dejan Davidovac, pošto su obojica završili sa "krompirom" pored svog imena.

Džordan Nvora je imao 11 poena, pa se i tu može reći da je podbacio, s obzirom na to da se radi o najboljem poenteru kluba.

Osjeća se izostanak i Čime Monekea u ekipi Zvezde, koja je upisala treći vezani poraz u Evroligi.

U svakom slučaju, Zvezda ne djeluje baš kao onaj tim od prije nekoliko kola, ali - preduga je Evroliga. Mnogo toga treba ispraviti, a nije prošla ni polovina samog takmičenja u ligaškom dijelu, prenosi "Telegraf".

