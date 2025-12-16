Jokić brutalno odgovorio Atamanu, Denver slavio u produžetku

Brutalan odgovor Nikole Jokića u lice Erginu Atamanu! Samo nekoliko dana nakon što je rekao da je Alperen Šengun bolji košarkaš od srpskog centra, već u ovom momentu, njih dvojica su odigrali prvi od dva međusobna duela ove nedjelje u Koloradu i Jokić je fenomenalnom partijom pokazao šta misli o tome.

Turski centar nije ostao dužan i na kraju je upravo on umalo postigao koš za pobjedu svog tima, iako je rival imao bolji individualan učinak. Hjuston Roketsi su ipak poslije produžetka poraženi od Denver Nagetsa 128:125 u "Bol Areni", nakon što je domaćin uspio da izjednači rezultat na dve i po sekunde do isteka četvrte dionice, a onda u dodatnom periodu dođe do ključne prednosti. Bilo je dosta kontroverzno.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa monstruoznim tripl-dablom od 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, dok je iz igre šutirao 13/27, uz četiri izgubljene lopte, ali i po dvije ukradene, odnosno blokade. Vodio je ekipu do slavlja uz Džamala Mareja, koji je takođe odigrao perfektan duel, ali treba pohvaliti i sjajnog Šenguna, koji je takođe ima tripl-dabl, i koji će vjerovatno u nekom momentu biti i najbolji centar lige, ali ne još!

Utakmica je imala jako zanimljiv tok i nekoliko različitih važnih momenata, a Hjuston je istu bolje otvorio i krajem prve i početkom druge dionice u tri navrata imao maksimalnu prednost od devet poena razlike.

U tim trenucima se činilo da u Denveru niko osim Jokića neće dati značajan doprinos, ali se Marej kasnio pridružio Srbinu i pomogao mu. Sa druge strane, svi starteri su imali značajan doprinos kod Roketsa, tako da je Šengun, uprkos i svom sjajnom performansu, više mogao da se osloni na kolege oko sebe.

Do poluvremena je i Denver vodio devet razlike, na pauzi, konkretno plus sedam (58:51), ali je jako brzo okršaj u trećoj dionici otišao u egal i pravi okršaj dvije zvijezde tima tek smo gledali u posljednjoj dionici.

Denver je u četvrtom kvartalu na smjenu vodio sa momentima u kojima je bilo neriješeno, Jokić je u posljednjih pet minuta krenuo da rešeta i šutevima za tri poena, ali je Šengun na nekoliko sekundi prije kraja utakmice pogodio dvojku za vođstvo Hjustona 117:116. Ipak, mnogo bure se diglo nakon faula bez lopte koji je dosuđen Ejmenu Tompsonu nad igračem Denvera, nakon čega je Džamal Marej postigao penal za produžetak na dve i po sekunde do kraja, a Jokić promašio trojku za pobjedu.

Marej je briljirao napadački u dodatnih pet minuta i ubacio je osam od jedanaest poena tima, što je na kraju i donijelo trijumf, a kanadski plej je duel završio sa 35 poena i pet asistencija.

Alperen Šengun je duel završio sa 33 poena, po 10 skokova i asistencija, ali to nije bilo dovoljno kako bi njegov tim na kraju i slavio. Kevin Durent je dodao 25 poena, pet skokova i sedam asistencija, dok su po 16 ubacili Džabari Smit Džunior uz deset skokova i Džoš Okogi, a po 14 Ejmen Tompson (12 skokova) i Rid Šepard.

Denver poslije ovog meča ima skor 19-6 na drugoj poziciji Zapada NBA lige, dok je Hjuston peti sa 16-7.

