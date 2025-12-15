Logo
Bruks fizički nasrnuo na Lebrona i "popio" isključenje, Džejms donio pobjedu Lejkersima

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

07:52

0

0
Сукоб Брукса и Леброна на НБА мечу
Foto: Printscreen/X

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa umalo su prosuli već viđenu pobjedu, ali su na kraju uspjeli da se izvuku i slave na gostovanju Finiks Sansima rezultatom 116:114, u dramatičnoj završnici NBA meča odigranog u nedjelju uveče.

Lebron Džejms je najprije promašio slobodno bacanje za izjednačenje, zatim je, poslije faula Devina Bukera na šutu za tri poena 3,9 sekundi prije kraja pogodio i drugo, da bi trećim konačno utišao uzavrelu publiku u Finiksu. Upravo taj faul spasao je Lejkerse, koji su u posljednjoj četvrtini ispustili čak 20 poena prednosti.

Najefikasniji u redovima gostiju bio je Luka Dončić sa 29 poena, dok je Džejms dodao 26. Protiv bivšeg kluba dobru partiju pružio je i Deandre Ejton sa 20 poena i 13 skokova. Lejkersi su igrali bez Ostina Rivsa (povreda lista), ali su u nervoznom meču, u kojem je dosuđeno pet tehničkih grešaka i viđeno jedno isključenje, izveli čak 43 slobodna bacanja.

crvena zvezda

Košarka

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

Sansima je nadu u potpuni preokret donio Dilon Bruks, koji je pogodio trojku za vođstvo 12,2 sekunde prije kraja. Ipak, ubrzo je isključen nakon naguravanja i sudara grudima sa Džejmsom, pošto je zaradio drugu tehničku grešku.

Bruks je već imao jednu tehničku u prvoj četvrtini, a Džejms je tehnički kažnjen u trećoj posle incidenta u kojem mu je rival tokom prekida igre odgurnuo loptu. Bruks je meč završio sa 18 poena, a veći deo treće deonice propustio je zbog problema sa ličnim greškama.

Lejkersi su treću četvrtinu završili serijom 15:0, prije svega zahvaljujući energiji Džejka Laravije, koji je dao veliki doprinos u odbrani, iako mu šut nije najbolje služio. Posebno se istakao u jednoj kontri, kada je ukrao loptu i uposlio Džeksona Hejsa, koji je snažnim zakucavanjem i dodatnim slobodnim bacanjem podigao ekipu. Hejs je meč završio sa 12 poena i devet skokova sa klupe.

Лука Дончић-10092025

Košarka

Luka Dončić briljirao: Lebron provocirao, ali su Lejkersi ispali iz NBA kupa

Veliki doprinos dali su i rezervisti Lejkersa, koji su ukupno postigli 30 poena, uključujući sedam Džereda Vanderbilta, koji je odigrao prve ozbiljnije minute poslije mjesec dana. Vanderbilt je uneo čvrstinu u odbrani, imao sedam skokova za 15 minuta i pogodio jednu trojku, piše Telegraf.

Ipak, kada je druga postava sela na klupu u posljednjoj četvrtini, Lejkersi su izgubili ritam. Sa startnom petorkom na parketu u završna tri minuta, gosti su dozvolili da se prednost od 111:97 istopi – nizom promašaja, dozvoljenih trojki i izgubljenih lopti – ali su, uz dosta sreće, ipak sačuvali pobedu i stigli do skora 18-7 u sezoni.

(Telegraf)

