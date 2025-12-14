Logo
Large banner

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

Izvor:

Kurir

14.12.2025

21:48

Komentari:

0
Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su u 10. kolu ekipu Spartaka iz Subotice rezultatom - 93:77.

Poslije utakmice na konferenciji za medije govorio je trener crveno-bijelih Saša Obradović

Čestitam mojim igračima. Utakmica je bila izuzetno teška, a uvjeren sam da ljudi ne shvataju koliko je stepen potrošnje, s obzirom na sve probleme koje imamo sa povredama. Odigrali smo solidnu utakmicu poslije motivnog pražnjena protiv Partizana, pa u dobrom raspoloženju krećemo u Izrael“, naglasio je Saša Obradović.

Upitan je za Čimu Monekea.

Гулу

Scena

Poznata turska pjevačica ipak nije pala? Uhapšena kćerka, osumnjičena za ubistvo

„Moneke je trenirao, ali tek pred polazak u Izrael znaćemo da li je u stanju da igra ili ne. Poslije utakmice sa Partizanom sam rekao da je u pitanju jedna utakmica, igraćemo ih još i bićemo bolji. Ali me stvarno muči potrošnja da ne mogu rečima da opišem. Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osjećaju igrači“.

Trener Spartaka Vlada Jovanović prenio je svoje utiske.

spc crkva manastir

Društvo

Sutra slavimo Svetog Avakuma: Za spas svoje duše izgovorite ove riječi

„Utakmica je bila interesantna. Prvo poluvrijeme je bilo jako, ali smo u nastavku pali, imali smo mnogo izgubljenih lopti, imali smo problema sa ofanzivnim skokom rivala. Treća i četvrta dionica nisu bile onakve kakve bi trebalo da budu, ali Zvezda ipak ima evroligašku rotaciju i to treba uzeti u obzir. Smatram da smo mogli da imamo bolji rezultat na kraju prvog poluvremena i što nismo izbjegli ubedljiv poraz“, naglasio je trener Spartaka, Vladimir Jovanović.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

KK Crvena zvezda

Saša Obradović

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од овог бизниса Мирка Васиљевић млати паре

Scena

Od ovog biznisa Mirka Vasiljević mlati pare

2 h

0
Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом

Srbija

D‌ječak izboden na Voždovcu odbija da sarađuje sa policijom

3 h

0
Мали Кристијан треба нашу помоћ!

Društvo

Mali Kristijan treba našu pomoć!

3 h

0
Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

Svijet

Raste broj stradalih u Australiji, ubijeno i dijete

3 h

0

Više iz rubrike

Кошаркаши Студента

Košarka

Košarkaši Studenta poslije preokreta do pobjede protiv Zrinjskog

4 h

0
Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи

Košarka

Još jedan peh: Aleksa Avramović zaradio novu povredu po dolasku u Dubai

12 h

0
Човић има примједбу након дербија: "Куда иде српска кошарка?"

Košarka

Čović ima primjedbu nakon derbija: "Kuda ide srpska košarka?"

1 d

0
Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

Košarka

Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

06

Oboren svjetski rekord: Više od 1.400 parova se ljubilo u isto vrijeme

22

02

Posljednja scena u "Tvrđavi" lomi srca: Junaci serije zapjevali "Maramu plavu", zna se kome je posvećena

21

57

Ubice otac i sin! Otkriveni novi detalji o terorističkom napadu u Sidneju

21

48

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

21

42

Poznata turska pjevačica ipak nije pala? Uhapšena kćerka, osumnjičena za ubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner