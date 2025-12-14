Još jedan peh: Aleksa Avramović zaradio novu povredu po dolasku u Dubai

Srpski košarkaš Aleksa Avramović zaista nema sreće po dolasku u Dubaji.

Sjajni plejmejker sada je zaradio novu povredu koja će ga ponovo na duže vrijeme odvojiti od parketa.

Aleksa Avramovic lands his ankle in an uncomfortable situation 🫣 pic.twitter.com/ITMjJ1wpLB — BasketNews (@BasketNews_com) December 7, 2023

Kako prenosi ruski „Okko sport", srpski reprezentativac je doživio nezgodnu povredu grudnog koša – jedno rebro mu je polomljeno, dok je drugo napuklo. Oporavak od takve povrede obično traje između šest i osam nedjelja.

Košarka Aleksa Avramović za ATV: Alimpijević sjajno započeo put u reprezentaciji

Posjetimo, ovoga ljeta je imao problema sa petom tokom Evrobasketa, a na početku sezone sa koljenom. U Evroligi je odigrao svega četiri utakmice.