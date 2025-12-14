Logo
Large banner

Još jedan peh: Aleksa Avramović zaradio novu povredu po dolasku u Dubai

14.12.2025

11:47

Komentari:

0
Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи

Srpski košarkaš Aleksa Avramović zaista nema sreće po dolasku u Dubaji.

Sjajni plejmejker sada je zaradio novu povredu koja će ga ponovo na duže vrijeme odvojiti od parketa.

Kako prenosi ruski „Okko sport", srpski reprezentativac je doživio nezgodnu povredu grudnog koša – jedno rebro mu je polomljeno, dok je drugo napuklo. Oporavak od takve povrede obično traje između šest i osam nedjelja.

аврамовић алекса

Košarka

Aleksa Avramović za ATV: Alimpijević sjajno započeo put u reprezentaciji

Posjetimo, ovoga ljeta je imao problema sa petom tokom Evrobasketa, a na početku sezone sa koljenom. U Evroligi je odigrao svega četiri utakmice.

Podijeli:

Tagovi:

Aleksa Avramović

povreda

Dubai

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза

Košarka

Šok: Aleksu Avramovića čeka duga pauza

2 mj

0
Алекса Аврамовић паузира 2 мјесеца: Повриједио га физиотерапеут Дубаија!

Košarka

Aleksa Avramović pauzira 2 mjeseca: Povrijedio ga fizioterapeut Dubaija!

2 mj

0
Гуровић открио шок информације о репрезентацији: Пиле се кафе одвојено, за Алексу и Вању је невјероватно...

Košarka

Gurović otkrio šok informacije o reprezentaciji: Pile se kafe odvojeno, za Aleksu i Vanju je nevjerovatno...

3 mj

0
Огласио се КСС: Открили стање Алексе Аврамовића послије повреде

Košarka

Oglasio se KSS: Otkrili stanje Alekse Avramovića poslije povrede

3 mj

0

Više iz rubrike

Човић има примједбу након дербија: "Куда иде српска кошарка?"

Košarka

Čović ima primjedbu nakon derbija: "Kuda ide srpska košarka?"

22 h

0
Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

Košarka

Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

23 h

0
Званично: Пабло Ласо нови тренер

Košarka

Zvanično: Pablo Laso novi trener

1 d

0
Стеф Кари, НБА кошаркаш

Košarka

Nema više riječi za njega: Kari jednom rukom pogodio šut iz "svlačionice"

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

16

03

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner