Logo
Large banner

Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

13.12.2025

16:38

Komentari:

0
Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

Kao grom iz vedra neba stigla je informacija tokom sedmice kako je Boban Marjanović napravio veliki povratak u ABA ligu i potpisao za slovenačku Iliriju.

On je danas, 13. decembra, ujedno i debitovao za slovenački tim u 10. kolu regionalne ABA lige, ali se nikako nije dobro poveo, pošto je njegov sastav izgubio od Budućnosti sa 20 razlike - 66:86.

Od samog početka je Budućnost zadala ritam koji Ilirija nije mogla da isprati. Prednost je rasla iz minuta u minut i na kraju se ispostavilo da je crnogorski sastav zapravo dobio svaku pojedinačnu četvrtinu. Već na poluvremenu su Podgoričani imali prednost od 14 poena, a potom su je dodatno uvećali u nastavku utakmice.

Boban Marjanović je na terenu proveo nešto manje od 14 minuta i uspio je da ubaci šest poena uz dva skoka i jednu asistenciju. Šutirao je 3/6 za dva i 0/1 za tri poena. Najefikasniji u njegovom timu bio je Edo Murić sa 19 poena i šest skokova.

Sa druge strane, Ukrajinac, Oleksandr Kovilar je ubacio 12 poena, dok je Jogi Ferel postigao jedan poen manje, a Džeri Butsijel, Džuvan Morgan i naš Nikola Tanasković su ubacili po devet poena.

Budućnost sada ima skor 7-2 i prva je na tabeli Grupe B, dok je Ilirija pala na 2-7.

Podijeli:

Tagovi:

Boban Marjanović

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Званично: Пабло Ласо нови тренер

Košarka

Zvanično: Pablo Laso novi trener

4 h

0
Стеф Кари, НБА кошаркаш

Košarka

Nema više riječi za njega: Kari jednom rukom pogodio šut iz "svlačionice"

5 h

0
Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

Košarka

Da li Mirko Ocokoljić ostaje glavni trener? Oglasio se Žarko Paspalj

7 h

0
Ембид у МВП издању, Дејвис и Флег сјајни, Вукчевић поново двоциферн

Košarka

Embid u MVP izdanju, Dejvis i Fleg sjajni, Vukčević ponovo dvocifern

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

03

Gušenje u populizmu: Stanivukovićeva borba u banjalučkoj magli

16

38

Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

16

04

Preko noći potonuo jeftini trgovački lanac koji posluje u regionu

16

00

Zaharova: Neka EU izađe iz UN ako joj smetaju Rusi

15

54

Dodik: Cilj SNSD-a da Prnjavor učini još boljim mjestom za život

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner