Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

Kao grom iz vedra neba stigla je informacija tokom sedmice kako je Boban Marjanović napravio veliki povratak u ABA ligu i potpisao za slovenačku Iliriju.

On je danas, 13. decembra, ujedno i debitovao za slovenački tim u 10. kolu regionalne ABA lige, ali se nikako nije dobro poveo, pošto je njegov sastav izgubio od Budućnosti sa 20 razlike - 66:86.

Od samog početka je Budućnost zadala ritam koji Ilirija nije mogla da isprati. Prednost je rasla iz minuta u minut i na kraju se ispostavilo da je crnogorski sastav zapravo dobio svaku pojedinačnu četvrtinu. Već na poluvremenu su Podgoričani imali prednost od 14 poena, a potom su je dodatno uvećali u nastavku utakmice.

Boban Marjanović je na terenu proveo nešto manje od 14 minuta i uspio je da ubaci šest poena uz dva skoka i jednu asistenciju. Šutirao je 3/6 za dva i 0/1 za tri poena. Najefikasniji u njegovom timu bio je Edo Murić sa 19 poena i šest skokova.

Sa druge strane, Ukrajinac, Oleksandr Kovilar je ubacio 12 poena, dok je Jogi Ferel postigao jedan poen manje, a Džeri Butsijel, Džuvan Morgan i naš Nikola Tanasković su ubacili po devet poena.

Budućnost sada ima skor 7-2 i prva je na tabeli Grupe B, dok je Ilirija pala na 2-7.