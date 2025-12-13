Logo
Large banner

Zvanično: Pablo Laso novi trener

Izvor:

ATV

13.12.2025

12:55

Komentari:

0
Званично: Пабло Ласо нови тренер
Foto: Pexels

Španski stručnjak Pablo Laso novi je trener košarkaša Efesa, saopštio je učesnik Evrolige.

Kako je objavljeno na sajtu Efesa, Laso (58) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2027. godine.

Laso je na klupi naslijedio Igora Kokoškova koji je smijenjen poslije lošeg starta sezone.

Efes u Evroligi ima skor 5-10 i daleko je od plasmana u plej-in.

Novi trener Efesa je sa Realom dva puta osvojio Evroligu, 2015. i 2018. godine, a vodio je između ostalih i Bajern i Baskoniju.

Podijeli:

Tagovi:

Evroliga

Anadolu Efes

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стеф Кари, НБА кошаркаш

Košarka

Nema više riječi za njega: Kari jednom rukom pogodio šut iz "svlačionice"

1 h

0
Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

Košarka

Da li Mirko Ocokoljić ostaje glavni trener? Oglasio se Žarko Paspalj

4 h

0
Ембид у МВП издању, Дејвис и Флег сјајни, Вукчевић поново двоциферн

Košarka

Embid u MVP izdanju, Dejvis i Fleg sjajni, Vukčević ponovo dvocifern

5 h

0
Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Košarka

Ocokoljić: "Još uvijek se tresem!" – Obradović nikad kraći

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

13

05

Banjaluka: Udes na ulazu u pijacu, saobraćaj potpuno blokiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner