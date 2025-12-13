Zvanično: Pablo Laso novi trener

Izvor:
ATV
13.12.2025
12:55
Španski stručnjak Pablo Laso novi je trener košarkaša Efesa, saopštio je učesnik Evrolige.
Kako je objavljeno na sajtu Efesa, Laso (58) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2027. godine.
Laso je na klupi naslijedio Igora Kokoškova koji je smijenjen poslije lošeg starta sezone.
Efes u Evroligi ima skor 5-10 i daleko je od plasmana u plej-in.
Novi trener Efesa je sa Realom dva puta osvojio Evroligu, 2015. i 2018. godine, a vodio je između ostalih i Bajern i Baskoniju.
