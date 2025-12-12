Ocokoljić: "Još uvijek se tresem!" – Obradović nikad kraći

Treneri Partizana i Crvene zvezde, Mirko Ocokoljić i Saša Obradović, iznijeli su prve impresije nakon "vječitog" derbija u 15. kolu Evrolige.

Pobjedu je odnio Partizan rezultatom 79:76, i to nakon što je gubio sa 16 poena razlike u trećoj četvrtini.

Košarka Partizan nakon velikog preokreta savladao Zvezdu

Ocokoljić poslije meča nije uspijevao da sakrije uzbuđenje zbog pobjede ostvarene na takav način.

"Osjećaj je sjajan. I dalje se tresem, ovakva kraj utakmice je bio stresan, ali... Dobro je, pobijedili smo! Ne sviđa mi se kako smo izgledali u tri četvrtine, dve i po praktično nismo igrali dobro. Malo smo promijenili odbranu, igrači su se baš trudili i hvala im na tome. Na kraju smo uspjeli da pobijedimo i to je najbitnije, ali ono o čemu smo pričali između treće i četvrte četvrtine... Baš sam srećan zbog njih", rekao je Ocokoljić.

Košarka Ko je Mirko Ocokoljić, novi trener Partizana?

Upitan je i o preokretu četvrtoj četvrtini.

"Pokušavali smo da kaznim svič odbranu Zvezde na jedan način, onda smo pokušali to da promijenimo... Nismo šutirali dobro tri četvrtine, a onda smo pogodili neke šuteve na kraju i... Hvala Bogu, pronašli smo način - to je najbitnije".

Njegov veliki prijatelj, ali ove večeri rival na terenu, Saša Obradović, bio je vrlo kratak nakon bolnog poraza.

"Oni su pobijedili, mi izgubili. Bili su bolji, a mi izgubili", rekao je trener Crvene zvezde.