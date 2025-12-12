Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Košarkaši Partizana dočekaće Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom vječitom derbiju u Evroligi večeras od 20.30 u "Beogradskoj areni".

Crno-bijeli navikavaju se na život bez Željka Obradovića, dok tim sa Malog Kalemegdana želi da ostane u vrhu tabele Evrolige.

Gdje i kako možete pratiti meč?

Utakmica se igra od 20.30 u "Beogradskoj areni". Televizijski prenos meča biće na kanalu Arena Sport 1 Premium.

Ko sudi?

Glavni sudija na prvom ovosezonskom vječitom derbiju biće Španac, Karlos Peruđa, pomoćnici će mu biti Emilio Perez i Kristaps Konstantinovs.

U kakvoj formi ekipe dočekuju ovaj susret?

Partizan je odigrao dvije utakmice poslije odlaska Željka Obradovića i obe je dobio. Crno-bijeli su prekinuli niz od tri poraza u Evroligi i savladali su Bajern u vrlo čudnoj atmosferi u "Beogradskoj areni". Nakon toga, savladali su i Kluž u ABA ligi, pa u boljem raspoloženju dočekuju derbi u odnosu na prije nekoliko dana.

Kada je riječ o Crvenoj zvezdi, tim Saše Obradovića ima blage oscilacije u posljednje vrijeme. Poraz od Barselone na domaćem parketu bio je plod vrlo loše igre na oba kraja parketa, ali se Zvezda pred derbi vratila na pobjedničke staze trijumfom u ABA ligi protiv Bosne.

Stanje sa odsutnima

Partizan će na derbi protiv Crvene zvezde bez četvorice igrača. Od ranije su odsutni Karlik Džons i Mario Nakić, a u derbiju neće igrati ni Mika Murinen koji je zadobio povredu, kao ni Aleksej Pokuševski koji neće biti u timu do kraja kalendarske godine.

Crvena zvezda po pravilu već ima ogroman broj povrijeđenih igrača. Saša Obradović muku muči sa sastavljanjem tima, a ovog puta neće računati na čak sedmoricu igrača. Već je poznato da Džoel Bolomboj, Hasijel Rivero, Tajson Karter i Ajzea Kenan neće moći da pomognu, a spisku su dodati i Uroš Plavišić, Ognjen Dobrić i Jago. Dobra vijest za Zvezdu je što bi Čima Moneke i Devonte Grejem trebalo da budu spremni za derbi.

Kratak istorijat međusobnih duela

Kada je riječ o Evroligi, prethodne godine su Partizan i Zvezda slavili na gostovanjima u derbijima. Zvezda je osvojila Kup Radivoja Koraća pobjedom u produžetku, dok su crno-bijeli dobili posljednji međusobni okršaj odigran u aprilu mjesecu u ABA ligi.

Šta kažu kladionice?

Razlika je, čini se nikad manja kada je epitet favorita u pitanju. Partizan ima blagu prednost prema kladionicama, kvote se kreću između 1,85 i 1,90. Sa druge strane, nije puno veće ni na Crvenu zvezdu - od 1,90 do 2.