Majka osuđena na kućni pritvor za ubistvo novorođenčeta

Izvor:

SRNA

12.12.2025

17:58

beba
Foto: Pixabay

Dvadesetosmogodišnja žena iz Plužina, koja je prošle godine ubila novorođenče, osuđena je na šest mjeseci kućnog zatvora, saopšteno je iz podgoričkog Osnovnog suda.

Ona će, kako su naveli iz Osnovnog suda, kaznu izdržavati u svom stanu.

Riječ je o najblažoj kazni, s obzirom na to da je Krivičnim zakonikom Crne Gore propisano da majku, koja liši života dijete za vrijeme ili neposredno nakon porođaja, sljeduje od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Tijelo novorođenčeta pronašao je radnik "Čistoće" u kanti za smeće u podgoričkom naselju Blok šest u februaru prošle godine.

Policija je 200 metara odatle u jednom stanu zatekla ženu u teškom stanju i pronašla tragove koji su ukazivali na to da se tu porodila.

Na osnovu tragova u stanu, ali i nakon pregleda osumnjičene, potvrđene su sumnje da je ubila novorođenče.

