Novi saobraćajni znak počeo da se koristi u Evropi: Kazne i do 400 KM ako ga ne poštujete

Izvor:

Kurir

12.12.2025

17:43

Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

Evropa mijenja saobraćajna pravila, a novi znakovi i propisi mogli bi vozačima donijeti neočekivane kazne.

Tako je u Francuskoj nedavno uveden plavi znak sa bijelim dijamantom, čije nepoštovanje može donijeti kaznu od 135 evra, dok je za isti prekršaj u Španiji predviđena kazna od 200 evra.

Ovaj saobraćajni znak označava traku rezervisanu za određene učesnike u saobraćaju, i u Francuskoj je već postavljen u gradovima poput Liona, Grenobla i Strazbura. U narednom periodu očekuje se njegovo uvođenje širom cijele zemlje.

Svijet

Kraj jeftine robe iz Kine: Stigle carine na sve male pakete

Ova traka je namijenjena vozilima sa najmanje dva putnika, vozilima sa naljepnicom za nultu emisiju, taksijima bez putnika i javnom prevozu. Cilj je smanjiti gužve i omogućiti brži protok saobraćaja.

Kada i gdje važi posebna traka?

Posebna traka često se nalazi na lijevoj strani auto-puta i koristi se u cilju izbjegavanja zastoja na izlazima.

Нови саобраћајни знак
Novi saobraćajni znak

U nekim slučajevima, ove trake su rezervisane samo u određenim vremenskim intervalima, što je označeno osvijetljenim znakom ili novim plavim znakom sa dijamantom.

Šta je cilj novih propisa?

Primarni cilj ovog pravila je smanjenje ekološkog uticaja saobraćaja. Promovisanjem grupne vožnje i smanjenjem broja vozila na putevima, očekuje se smanjenje zagađenja i efikasnije korištenje saobraćajne infrastrukture, prenose Nezavisne novine.

Za vozače, ovo znači pažljivije praćenje znakova i poštovanje novih pravila kako bi se izbjegle visoke kazne i doprinosilo održivijem saobraćajnom sistemu.

(Kurir)

Tagovi:

saobraćajni znakovi

Evropa

Kazna

