Novi saobraćajni znak počeo da se koristi u Evropi: Kazne i do 400 KM ako ga ne poštujete

Evropa mijenja saobraćajna pravila, a novi znakovi i propisi mogli bi vozačima donijeti neočekivane kazne.
Tako je u Francuskoj nedavno uveden plavi znak sa bijelim dijamantom, čije nepoštovanje može donijeti kaznu od 135 evra, dok je za isti prekršaj u Španiji predviđena kazna od 200 evra.
Ovaj saobraćajni znak označava traku rezervisanu za određene učesnike u saobraćaju, i u Francuskoj je već postavljen u gradovima poput Liona, Grenobla i Strazbura. U narednom periodu očekuje se njegovo uvođenje širom cijele zemlje.
Ova traka je namijenjena vozilima sa najmanje dva putnika, vozilima sa naljepnicom za nultu emisiju, taksijima bez putnika i javnom prevozu. Cilj je smanjiti gužve i omogućiti brži protok saobraćaja.
Posebna traka često se nalazi na lijevoj strani auto-puta i koristi se u cilju izbjegavanja zastoja na izlazima.
U nekim slučajevima, ove trake su rezervisane samo u određenim vremenskim intervalima, što je označeno osvijetljenim znakom ili novim plavim znakom sa dijamantom.
Primarni cilj ovog pravila je smanjenje ekološkog uticaja saobraćaja. Promovisanjem grupne vožnje i smanjenjem broja vozila na putevima, očekuje se smanjenje zagađenja i efikasnije korištenje saobraćajne infrastrukture, prenose Nezavisne novine.
Za vozače, ovo znači pažljivije praćenje znakova i poštovanje novih pravila kako bi se izbjegle visoke kazne i doprinosilo održivijem saobraćajnom sistemu.
