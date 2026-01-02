Logo
Stiže dramatična promjena vremena: Svi su se pitali hoće li ga biti, a sada će i pretjerati

Izvor:

ATV

02.01.2026

08:01

Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

Narednih dana nas očekuje vremenski zaokret, ali nešto normalno za januar. Drastičan pad temperature donijeće i padavine, ali građane zabrinjava najavljeni minus.

Prvi dani nove godine obilježilo je sunčano i ugodno vrijeme. Nešto hladnije nego što smo navikli posljednjih nekoliko godina. Danas se prognozira čak 15 stepeni, nakon čega slijedi veliki preokret.

Krajem dana doći će do padavina koje će prerasti u kišu. Pad temperature biće sve izraženiji, zbog čega nas naredne sedmice očekuje maksimalna temperatura minus dva!

Od večeras, pa sve do četvrtka naredne sedmice očekuje nas snijeg. Zavisno od regije, snježni pokrivač biće vidljiv od večeras.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Narandžasto upozorenje od Banjaluke do Doboja

Ono što posebno brine građane je iznenadni minus. Za regiju Banjaluke je krajem naredne sedmice, odnosno polovinom januara, uz snijeg najavljen i jutarnji minus koji će iznositi čak 10 stepeni.

Iako je riječ o prognozama internet sajtova koje su promjenjive, nesporno je da sljedeće sedmice jutarnja i dnevna temperatura biti u minusu, ali se nadamo da prve procjene griješe oko minimalne temperature.

