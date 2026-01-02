Logo
Narandžasto upozorenje od Banjaluke do Doboja

Izvor:

ATV

02.01.2026

07:49

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Zbog jakih udara vjetra za regiju Banjaluke, Mrkonjić Grada, Teslića i Doboja izdato je naradžasto upozorenje.

Meteoalarm upozorava da udari vjetra mogu dostići i 80 kilometara na čas, zbog čega se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom kao i zaštita imovine.

Prema prognozama RHMZ, danas nas očekuje toplije vrijeme. Maksimalna temperatura može doći do 15 stepeni, ali se očekuju padavine koje bi mogle preći u snijeg.

Свети Игњатије Богоносац

Društvo

Vjerovanje kaže: Sutra dobro pazite ko vam prvi ulazi u kuću

Na jugu i jugozapadu oblačno uz padavine: u nižim predjelima će padati kiša, a u višim će se miješati kiša, susnježica i snijeg. U ostalim predjelima suvo i promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Duvaće umjeren do jak, ponegdje i olujni jugo. Kasno uveče kiša će početi i na sjeveru. Tokom noći na severu zahlađenje i kiša će preći u susnježicu i snijeg uz formiranje manjeg snježnog pokrivača i u nižim predjelima. Do narednog jutra padavine će zahvatiti većinu predjela.

Tagovi:

