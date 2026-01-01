Danijela Dakanović iz Modriče prva beba rođena u Republici Srpskoj u 2026. godini

Danijela Dakanović iz Modriče prva je beba rođena u Srpskoj u novoj godini.

Na svijet je stigla carskim rezom u dobojskom porodilištu tačno u ponoć. Kod kuće je čeka dvije i po godine starija sestra.

"Sve je proteklo u najboljem redu beba ima 3480, duga je 56 cm ja sam dobro se osjećam, beba isto što je najbitnije", kaže majka Ranka Dakanović.

Drugu godinu za redom u Doboju se rađa prva beba Srpske. Ove godine slavlje je duplo, jer je jutros oko 6 i grad dobio prvu bebu. Djevojčicama su uručeni zlatnik i novac.

“Rođena je prava beba Republike Srpske, a odmah potom i prva beba koja pripada našem gradu i ja koristim priliku da u ime grada Doboja čestitam i porodici Dakanović i Imširović", kaže Dijana Kalenić, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Iako praznična, noć nije bila mirna. Pune ruka posla od ponoći u akušerskoj službi dobojske bolnice

“Četiri porođaja smo imali od ponoći što ide sa 1. januarom, imamo još porodilja ispred porođajne, sale pa ćemo vidjeti do ponoći kliko će biti porođaja”, kaže Gordana Sredanović, načelnica službe za ginekologiju i akušerstvo JU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj.

Uz još jednu specijalizaciju, na ginekologiji se nadaju i većem broju beba u ovoj godini. Prethodna je završena sa 1.070 poroda. Prvu bebu u Republici Srpskoj darivala je i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.