Doboj: Doček Nove godine uz vatromet i narodnjake

ATV

01.01.2026

19:17

0
Foto: ATV

Odbrojavanje, vatromet i dobro poznati hitovi. Dobojlije je u Novu godinu uveo Dragan Kojić Keba.

Atmosfera po njihovoj mjeri, pa su uprkos temperaturi ispod nule, birali doček na otvorenom.

Super sve ovo je pravi čovjek i pjevač, pravi pjevač”.

“Dobro, odlično, Keba uvijek lijepo pjevao lijepo je”

“Uz vino ne može da bude hladno želim vam srećnu NG i svim građanima sve najbolje”,

“Lijepo je sviđa nam se muzika izašli smo malo da se provedemo”

“Lijepo nas 4 smo se našle pa ljepše je u društvu”.

Želje skromne. Da godina bude bolje od prethodne, i zdravlje na prvom mjestu. Sa sugrađanima ih dijeli i zamjenica gradonačelnika.

“Svi priželjkujemo da grad nastavi da se razvija, da stvorimo još bolji privredni ambijent da zajedno sa Vladom RS osmislimo mjere koje će pomoći privrednicima ovdje, da otvaramo nova radna mjesta", kaže Dijana Kalenić, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Oni koji su radili u novogodišnjoj noći, kažu, moglo je da se pazari. Posjetom su zadovoljno i u Turističkoj organizaciji.

“Grad je pun ljudi saobraćaj je maltene paralizovan dosta ljudi je došlo iz dijaspore i mislim da ovi novogodišnji praznici će donijeti dodatni prihod", kaže Vojislav Rađa, direktor Turističke organizacije Doboj.

“Ima hvala Bogu ko hoće da radi ima sve najbolje u Novog godini. Šalovi, kape, rukavice, to je ti u najkraćem", kaže Mira.

Uz vunene šalove u novogodišnjoj noći najviše se tražio alkohol. Ipak sve sa mjerom, pa dežurne službe nisu imale mnogo posla.

Nova godina

Doboj

