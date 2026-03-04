Logo
Milan prijetio ženi da će je zaklati: Evo kolika ga robija čeka

ATV

04.03.2026

09:13

Foto: Unsplash

Apelacioni sud u Beogradu preinačio je prvostepenu presudu i pravosnažno osudio Milana Tadića (61) na kaznu zatvora od pet godina zbog pokušaja ubistva bivše vanbračne supruge D. P. u jednom beogradskom tržnom centru 30. decembra 2022. godine.

Tadić je prvostepenim presudama Višeg suda u Beogradu dva puta bio osuđen za krivično djelo laka tjelesna povreda na godinu i osam mjeseci.

Nakon dva suđenja Apelacioni sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio presudu, osudivši ga za krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Okrivljeni je 30. decembra oko 18 časova, na drugom spratu tržnog centra , prišao D.P. s leđa, uhvatio je lijevom rukom za kosu i nakon pretnje riječima: "Ajde sada napolje da te prekoljem", oborio ju je na pod, pa joj je skalpelom, koji je držao u desnoj ruci, zadao jedan ubod u predijelu vrata.

Dvojica prisutnih građana uspeli su da savladaju muškarca i zadrže ga do dolaska policije, a D.P. je prevezena kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.

Milan Tadić je kritičnom prilikom imao u krvi 0,86 promila alkohola, prenosi Kurir.

