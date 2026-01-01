Logo
Large banner

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

01.01.2026

15:51

Komentari:

0
Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици
Foto: Ustupljena fotografija

Pokrenuta je humanitarna akcija za Vuka Malog iz Rekavica kod Banjaluke, koji boluje od Dišenove mišićne distrofije, teškog i progresivnog oboljenja koje je kod njega u poodmakloj fazi.

Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, Vuk ne pohađa školu i potpuno je vezan za krevet.

Njegove vitalne funkcije zavise od medicinskih aparata – diše uz pomoć respiratora, a hrani se putem PEG-a (gastrostome).

Njegovo stanje zahtijeva njegu koja odgovara uslovima intenzivne bolničke njege, ali se ona odvija u kućnim uslovima. O Vuku neprekidno, 24 sata dnevno, brinu njegovi roditelji, koji zbog stalne i zahtjevne njege nisu u mogućnosti da se zaposle i ostvaruju redovne prihode.

Putem humanitarnog broja 1414, građani mogu donirati 1 KM i na taj način dati svoj doprinos u borbi ovog dječaka sa teškim zdravstvenim stanjem.

Cilj humanitarne akcije je prikupljanje sredstava za nabavku neophodnog medicinskog materijala, posebne medicinske ishrane, potrošnog materijala za respirator i PEG, kao i za pokrivanje visokih troškova kućnog liječenja i njege, koji daleko premašuju finansijske mogućnosti porodice.

Svaka pomoć, ma koliko mala bila, znači korak ka dostojanstvenijem i sigurnijem životu za Vuka i njegovu porodicu.

Osim putem humanitarnog broja, pomoć je moguće uputiti i uplatom na račun:

Addiko Bank

Na ime majke: Bojana Mali

Broj računa: 5520221726965839

Podijeli:

Tagovi:

Humanitarna akcija

humanitarna pomoć

Vuk Mali

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Од данас поскупљују цигарете

Društvo

Od danas poskupljuju cigarete

1 h

0
Српску за 11 мјесеци посјетило скоро пола милиона туриста

Društvo

Srpsku za 11 mjeseci posjetilo skoro pola miliona turista

1 h

0
У суботу нам стиже снијег, температура и до -7 степени

Društvo

U subotu nam stiže snijeg, temperatura i do -7 stepeni

2 h

0
Папрене казне на границама: Шта смијете, а шта не смијете уносити у ЕУ

Društvo

Paprene kazne na granicama: Šta smijete, a šta ne smijete unositi u EU

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

53

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

15

51

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

15

45

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

15

37

Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

15

32

"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner