Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

Pokrenuta je humanitarna akcija za Vuka Malog iz Rekavica kod Banjaluke, koji boluje od Dišenove mišićne distrofije, teškog i progresivnog oboljenja koje je kod njega u poodmakloj fazi.

Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, Vuk ne pohađa školu i potpuno je vezan za krevet.

Njegove vitalne funkcije zavise od medicinskih aparata – diše uz pomoć respiratora, a hrani se putem PEG-a (gastrostome).

Njegovo stanje zahtijeva njegu koja odgovara uslovima intenzivne bolničke njege, ali se ona odvija u kućnim uslovima. O Vuku neprekidno, 24 sata dnevno, brinu njegovi roditelji, koji zbog stalne i zahtjevne njege nisu u mogućnosti da se zaposle i ostvaruju redovne prihode.

Putem humanitarnog broja 1414, građani mogu donirati 1 KM i na taj način dati svoj doprinos u borbi ovog dječaka sa teškim zdravstvenim stanjem.

Cilj humanitarne akcije je prikupljanje sredstava za nabavku neophodnog medicinskog materijala, posebne medicinske ishrane, potrošnog materijala za respirator i PEG, kao i za pokrivanje visokih troškova kućnog liječenja i njege, koji daleko premašuju finansijske mogućnosti porodice.

Svaka pomoć, ma koliko mala bila, znači korak ka dostojanstvenijem i sigurnijem životu za Vuka i njegovu porodicu.

Osim putem humanitarnog broja, pomoć je moguće uputiti i uplatom na račun:

Addiko Bank

Na ime majke: Bojana Mali

Broj računa: 5520221726965839