U subotu nam stiže snijeg, temperatura i do -7 stepeni

U Republici Srpskoj se predstojećeg vikenda očekuje snijeg, a temperatura vazduha će u višim predjelima biti i minus sedam stepeni Celzijusovih.

U subotu, 3. januara, na jugu i jugoistoku padaće kiša, dok će u ostalim predjelima biti hladnije uz susnježicu i snijeg, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Najavljeno je formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus jedan do šest, a maksimalna od dva na sjeveru do osam na jugoistoku, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 4. januara, biće oblačno i sve hladnije sa padavinama. Na jugu će padati jača kiša, u ostalim predjelima susnježica, a zatim i jači snijeg uz formiranje i brzi porast snježnog pokrivača.

Maksimalna temperatura vazduha biće od nula do sedam, na jugu do 12, a tokom dana zahlađenje, pa će minimalna temperatura biti uveče, od minus četiri do minus jedan, a u višim predjelima od minus sedam stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 5. januara, biće vrlo hladno uz snijeg i dalji porast snježnog pokrivača. Na jugu će padati obilna kiša.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus šest do minus tri, u višim predjelima od minus osam, a maksimalna od minus četiri do nule, na jugu do osam, u višim predjelima od minus šest stepeni Celzijusovih.