Logo
Large banner

Promjena vremena u Srpskoj

Izvor:

SRNA

27.12.2025

08:26

Komentari:

0
Промјена времена у Српској
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH za danas su meteorolozi najavili djelimično razvedravanje uz sunčane periode.

Na jugu će biti sunčano i najtoplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv, na jugu umjerena do jaka bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s maglom i niskom oblačnošću, a na jugu i ponegdje na sjeveru vedro.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Livno minus sedam, Han Pijesak minus pet, Čemerno minus četiri, Kalinovik i Kneževo minus tri, Bijeljina i Sokolac minus dva, Prijedor i Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Bileća, Gacko i Srbac, Sarajevo, Zenica i Bihać nula, Doboj, Srebrenica i Tuzla jedan, Višegrad, Foča, Novi Grad i Rudo dva, Trebinje četiri i Mostar šest stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хуманитарни број 1411 до сада позван 67.584 пута

Društvo

Humanitarni broj 1411 do sada pozvan 67.584 puta

29 min

0
Потврђено: Састају се Трамп и Зеленски, позната и локација

Svijet

Potvrđeno: Sastaju se Tramp i Zelenski, poznata i lokacija

31 min

0
Данас без струје неколико хиљада грађана Српске

Društvo

Danas bez struje nekoliko hiljada građana Srpske

41 min

0
Додик: Успјешно донаторско вече доказ колико смо као друштво солидарни

Društvo

Dodik: Uspješno donatorsko veče dokaz koliko smo kao društvo solidarni

46 min

0

Više iz rubrike

Хуманитарни број 1411 до сада позван 67.584 пута

Društvo

Humanitarni broj 1411 do sada pozvan 67.584 puta

29 min

0
Данас без струје неколико хиљада грађана Српске

Društvo

Danas bez struje nekoliko hiljada građana Srpske

41 min

0
Додик: Успјешно донаторско вече доказ колико смо као друштво солидарни

Društvo

Dodik: Uspješno donatorsko veče dokaz koliko smo kao društvo solidarni

46 min

0
Завршено донаторско вече, хуманитарни број позван 65.302 пута

Društvo

Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Zemljotres u Grčkoj: Lociran blizu Atine i jednog od omiljenih srpskih ljetovališta

08

47

Putin čestitao Dodiku Novu godinu i Božić

08

45

Pravoslavni vjernici sutra slave Materice: Ovo su običaji na najveći hrišćanski praznik majki

08

40

Dodik: Zahvalnost svima koji su pomogli, posebno Srbiji

08

37

Srpska bogatija za 25 beba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner