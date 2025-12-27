Promjena vremena u Srpskoj

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH za danas su meteorolozi najavili djelimično razvedravanje uz sunčane periode.

Na jugu će biti sunčano i najtoplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv, na jugu umjerena do jaka bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s maglom i niskom oblačnošću, a na jugu i ponegdje na sjeveru vedro.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Livno minus sedam, Han Pijesak minus pet, Čemerno minus četiri, Kalinovik i Kneževo minus tri, Bijeljina i Sokolac minus dva, Prijedor i Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Bileća, Gacko i Srbac, Sarajevo, Zenica i Bihać nula, Doboj, Srebrenica i Tuzla jedan, Višegrad, Foča, Novi Grad i Rudo dva, Trebinje četiri i Mostar šest stepeni Celzijusovih.