Danas bez struje nekoliko hiljada građana Srpske

27.12.2025
08:12
Komentari:0
Električne energije danas neće imati 3.000 potrošača u više zvorničkih naselja zbog interventne sanacije krova na objektu trafo stanice "Kozluk", najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".
Zastoj u isporuci trajaće od 10.00 do 14.00 časova, a električnu energiju neće imati potrošači u naseljenim mjestima Kozluk, Tršić, Tabanci, Čelopek, Ugljari, Rijići, Skočić, Trnovica, Jasenica, Kiseljak, Pađine i Roćević.
Kako je navedeno u saopštenju, interventni radovi "Elektro-Bijeljine" neophodni su zbog zaštite elektroenergetskog postrojenja u trafo stanici i stvaranja uslova za pouzdanost sistema distribucije električne energije.
