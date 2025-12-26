"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

Izvor:
ATV
26.12.2025
20:54
Komentari:0
Humanitarni broj 1411 za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči do sada je pozvan 47.812 puta u okviru donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".
Ovo je 16. donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", koje se održava pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.
Nosioci ovogodišnjeg projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zavod za socijalnu zaštitu Srpske.
Društvo
12 min0
Republika Srpska
27 min0
Društvo
30 min0
Društvo
1 h0
Društvo
12 min0
Društvo
30 min0
Društvo
49 min0
Društvo
1 h0
Najnovije
Najčitanije
21
01
20
58
20
54
20
50
20
48
Trenutno na programu