"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

ATV

26.12.2025

20:54

0
"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута
Foto: ATV

Humanitarni broj 1411 za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči do sada je pozvan 47.812 puta u okviru donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".

Ovo je 16. donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", koje se održava pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Nosioci ovogodišnjeg projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zavod za socijalnu zaštitu Srpske.

S ljubavlju hrabrim srcima

