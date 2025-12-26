Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

Svugdje u svijetu bilo kakva inicijativna za uvođenje bilo kakvog vojnog ili civilnog roka je vrlo ozbiljna tema, dočekali smo i mi jednu takvu inicijativu. Uvođenje civilnog roka za mlade.

"Da ne budi ajfon, alarm, nego da budi neki tamo oficir, koji kaže, ustaj, operi WC, najedi se luka i po Manjači trči. Pozivam sve mlade ljude da shvate koliko je važno, i roditelje, da mladi ljudi, da mladi građani Republike Srpske služe civilni rok kad završe srednju školu, napune 18-19 godina, da rade sklekove trbušnjake, da jede pasulj, da bude jak da ne bude smotan, da ne bude prehlađen na svakom malom minusu, poruka je Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke.

"Sve te dobre ideje treba da se usaglase, tako da meni se sviđa ideja, kada bi svi zajedno sa njom porazgovarali", poručuje Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Vjerujem da gospodin Drinić već ima čin desetara, gospodin Stanivuković pukovnika i da su oni već rasporedili te oficirske činove za služenje vojske bez oružja da mi lukom, pasuljem i trčanjem ozdravimo naciju. Dakle, bilo je mnogo ludosti i njegov populizam i demagogija su stvarno prešli sve granice. Vidjeli ste nedavno da on u NS izjavljuje da njemu treba dati platu ko kocka, pa da on to njemu limitira na 10%, a ostalo da kupuje brašno, šećer i ulje. Dakle, ta količina demagogije koju on prosipa u javnosti, izjava, bilo bi čak i vrijeđanje inteligencije to na bilo koji način komentarisati, posebno iz ugla što je on rođen u porfiru, što se on u životu nije radio, što on ima ljude koji idu za njim da mu nose kišobran, otvaraju auta", kaže Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Jedna od najgenijalnijih, ako ne i najgenijalnija izjava majora Stanivukovića. Vjerovatno je ovom izjavom htio da postane general. Iskreno vjerujem da će ovo da zaživi u Banjaluci uz još neke lokacije u Banjaluci, ne samo Manjača, nego da plivamo uzvodno uz Suturliju, trčimo oko Vodovoda, Eko-toplane, pa i same Gradske uprave, tako da vjerujemo da će ovo uspjeti i, uz pasulj i luk, da jedemo kiseli kupus, odgovor je Borivoja Obradovića, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske na Stanivukovićevu ideju.

Reakcije na Stanivukovićevu ideju u politici izgleda da nemaju jaku opoziciju. Ideju o obaveznom služenju nekih rokova nije teško naći u okruženju, ali nigdje u okruženju, a ni na svijetu nismo uspjeli da nađemo nijednu političku stranku čiji se program zasniva na mjerama da se mladi više prehlađuju, da lošije šutiraju loptu, da spavaju do podne, puše, piju, kockaju se, da više vremena provode na društvenim mrežama.

Ali dok Stanivuković pokušava da trči počasni krug - Manjačom, tamo otkuda je krenula najveća podrška jednom od najmlađih gradonačelnika u Evropi, ovaj put nema puno aplauza. Što bi rekli ovi mladi što treba da rade sklekove, „dis didnt ejdž vel“.

Draško Stanivuković rekao je da će vrlo brzo da predloži zakon o obaveznom služenju civilnog roka Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ukoliko Skupština ne podrži inicijativu, Stanivuković će, kaže, uraditi pilot projekat civilnog roka u Banjaluci.

Mi smo već probali pilot projekat na ATV-u.