Logo
Large banner

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 39.140 puta

Izvor:

ATV

26.12.2025

17:14

Komentari:

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 39.140 пута

U okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 1411 je do sada pozvan 39.140 puta.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić biće održano večeras.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

Prikupljena sredstava su namijenjena podršci, osnivanju i opremanju centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Iz Kabineta predsjednika navedeno je da ova humanitarna akcija šesnaest godina svjedoči da plemenitost i empatija nemaju rok trajanja i iz godine u godinu dokazuje da zajedništvo, ljubav i briga za bolesnu djecu mogu donijeti stvarne rezultate, nadu i osjećaj da nisu sami.

Podijeli:

Tagovi:

donatorsko veče

S ljubavlju hrabrim srcima

Humanitarna akcija

humanitarni broj 1411

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Donatorsko veče prilika da zajedno pokažemo da Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija

8 h

0
Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Društvo

Spasojević za ATV: Specijalistički centri neće služiti jednom djetetu već kompletnoj porodici

1 sedm

0
За само неколико сати прикупљен новац за лијечење младе мајке из Маглаја, анонимни донатор уплатио 23.000 КМ

Društvo

Za samo nekoliko sati prikupljen novac za liječenje mlade majke iz Maglaja, anonimni donator uplatio 23.000 KM

4 sedm

1
Захарова: Украјина је за Запад постала донор, као Балкан 90-их

Svijet

Zaharova: Ukrajina je za Zapad postala donor, kao Balkan 90-ih

3 mj

0

Više iz rubrike

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

Republika Srpska

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

4 h

0
Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској

Republika Srpska

Vlada donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj

5 h

0
Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

Republika Srpska

Direktor Željeznica Slađan Jović podnio ostavku: "Umorio se malo"

5 h

1
Драган Галић

Republika Srpska

Dragan Galić isključen iz Narodne partije Srpske

5 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner