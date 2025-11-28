Za samo nekoliko sati prikupljen novac za liječenje mlade majke iz Maglaja, anonimni donator uplatio 23.000 KM

Udruženje Pomozi.ba objavilo je da su, samo nekoliko sati nakon što je pokrenut apel za liječenje mlade majke Mersije Bradarić iz Maglaja, prikupljena sva potrebna novčana sredstva.

Naime, donator koji je želio ostati anoniman uplatio je 23.000 KM za liječenje Bradarić čime je akcija prikupljanja pomoći zatvorena.

"Zahvaljujemo anonimnom donatoru i svima vama na donacijama, a našoj Mersiji želimo pobjedu nad opakom bolešću", naveli su iz Pomozi.ba.

Mersija Bradarić iz Maglaja bori se sa zloćudnim tumorom - sarkomom. Nakon operacije suočila se s teškim komplikacijama: otvorena rana prijetila je da preraste u sepsu. Doktor je, iz saosjećanja, besplatno uradio zatvaranje rane, ali su troškovi bolničkog liječenja ostali, hospitalizacija, PET CT i VAC terapije doveli su do duga u iznosu od 14.850 evra.

Ova hrabra majka jednog divnog d‌ječaka, uz pomoć porodice i prijatelja, već je prikupila ogromnih 45.000 evra za prvu operaciju. Nakon komplikacija i novih troškova liječenja, obratila se humanitarnom udruženju Pomozi.ba za pomoć.