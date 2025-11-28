Logo
Large banner

Za samo nekoliko sati prikupljen novac za liječenje mlade majke iz Maglaja, anonimni donator uplatio 23.000 KM

28.11.2025

18:08

Komentari:

1
За само неколико сати прикупљен новац за лијечење младе мајке из Маглаја, анонимни донатор уплатио 23.000 КМ
Foto: Pomozi.ba

Udruženje Pomozi.ba objavilo je da su, samo nekoliko sati nakon što je pokrenut apel za liječenje mlade majke Mersije Bradarić iz Maglaja, prikupljena sva potrebna novčana sredstva.

Naime, donator koji je želio ostati anoniman uplatio je 23.000 KM za liječenje Bradarić čime je akcija prikupljanja pomoći zatvorena.

"Zahvaljujemo anonimnom donatoru i svima vama na donacijama, a našoj Mersiji želimo pobjedu nad opakom bolešću", naveli su iz Pomozi.ba.

Mersija Bradarić iz Maglaja bori se sa zloćudnim tumorom - sarkomom. Nakon operacije suočila se s teškim komplikacijama: otvorena rana prijetila je da preraste u sepsu. Doktor je, iz saosjećanja, besplatno uradio zatvaranje rane, ali su troškovi bolničkog liječenja ostali, hospitalizacija, PET CT i VAC terapije doveli su do duga u iznosu od 14.850 evra.

Ova hrabra majka jednog divnog d‌ječaka, uz pomoć porodice i prijatelja, već je prikupila ogromnih 45.000 evra za prvu operaciju. Nakon komplikacija i novih troškova liječenja, obratila se humanitarnom udruženju Pomozi.ba za pomoć.

Podijeli:

Tagovi:

Humanitarna akcija

Maglaj

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Хорор у Загребу: Избодена часна сестра

Region

Horor u Zagrebu: Izbodena časna sestra

18 h

1
Жељезничар без навијача у Бањалуци

Fudbal

Željezničar bez navijača u Banjaluci

18 h

0
Продужен притвор осумњиченима за подвођење малољетница

Hronika

Produžen pritvor osumnjičenima za podvođenje maloljetnica

18 h

0
Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

ČetGPT postao najbolji prijatelj miliona: 5 stvari koje može da uradi umjesto vas

18 h

0

Više iz rubrike

Ове ствари нису посне, а многи их конзумирају

Društvo

Ove stvari nisu posne, a mnogi ih konzumiraju

18 h

0
Хуманитарни базар за помоћ у лијечењу свештеника Богдана Стјепановића

Društvo

Humanitarni bazar za pomoć u liječenju sveštenika Bogdana Stjepanovića

21 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO: Moguća obustava isplata, čak i zahtjev za povrat

21 h

0
Сутра постепено разведравање

Društvo

Sutra postepeno razvedravanje

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

11

30

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner