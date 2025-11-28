Logo
Sutra postepeno razvedravanje

ATV

28.11.2025

13:40

0
Сутра постепено разведравање

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo.

U jutarnjim i prijepodnevnim časovima biće kiše i susnježice u nižim i snijegom u brdsko-planinskim područjima, dok se u Hercegovini očekuju sunčani periodi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske

nives celzijus

Scena

Nives Celzijus pokazala novu tetovažu

Sredinom dana doći će do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje prema večeri sa sjeverozapada. U Hercegovini veći dio dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova,u Hercegovini umjerena bura.

Minimalna temperatura vazduha od minus četiri do dva, na jugu do šest stepeni Celzijusovih, a maksimalna od jedan do šest, na jugu do 13 stepeni.

Полиција Србија

Hronika

Teška nesreća u Srbiji, ima mrtvih i povrijeđenih

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da je danas u Republici Srpskoj i FBiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Mrakovica i Han Pijesak minus dva, Čemerno minus jedan, Sokolac nula, Kneževo, Mrkonjić Grad i Sarajevo jedan, Ribnik, Rudo, Srebrenica, Šipovo, Bugojno, Jajce, i Tuzla dva, Banjaluka, Bijeljina, Višegrad, Gacko, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Foča, Bihać, Sanski Most i Zenica tri, Drvar četiri, Prijedor, Srbac i Livno pet, Mostar 10, Bileća 11 i Trebinje 14 stepeni Celzijusova.

Vremenska prognoza

RHMZ

