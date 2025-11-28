Logo
Najzarazniji virus na svijetu ponovno se širi Evropom

Izvor:

Dnevnik.hr

28.11.2025

14:11

Најзаразнији вирус на свијету поновно се шири Европом
Foto: ATV

Slučajevi ospica porasli su za 47 posto u Evropi i srednjoj Aziji prošle godine, zbog pada stope vakcinacije, navodi se u novom saopštenju Svjetske zdravstvene organizacije.

Upozorenje stiže usred znakova da se ospice ponovno šire globalno, pri čemu se postignuća 21. vijeka u smanjenju infekcija i smrtnosti počinju gubiti.

U 2024. godini od ospica je u svijetu umrlo oko 95.000 ljudi, uglavnom djece mlađe od pet godina. To je pad u odnosu na 780.000 smrtnih slučajeva iz 2000. godine, ali SVO navodi da je svaka smrt od bolesti koja se može spriječiti vrlo učinkovitim i jeftinim vakcinama neprihvatljiva.

Danas se slučajevi ospica ponovno povećavaju diljem svijeta. Prošle godine zabilježene su velike epidemije ospica u 59 zemalja, gotovo tri puta više nego 2021. godine.

Staša Košarac

BiH

Košarac: "Trojka" iz FBiH u odlučivanju - vlast, a pred mikrofonima - opozicija

"Ospice su najzarazniji virus na svijetu i ovi podaci ponovno pokazuju kako će iskoristiti svaki prostor u našoj kolektivnoj obrani", navedeno je u saopštenju SZO.

Organizacija ističe da sve veći broj ljudi odbija vakcinacije. Ospice su toliko zarazne da zdravstveni stručnjaci kažu kako najmanje 95 posto populacije mora biti vakcinisano kako bi se virus držao pod kontrolom.

Više od 30 miliona djece prošle je godine ostalo nedovoljno zaštićeno od ospica, većinom u Africi i istočnom Mediteranu.

SZO upozorava da su ospice često prva bolest koja se ponovno pojavljuje kada stope vakcinacije padnu te da rast broja epidemija upućuje na nedostatke u zdravstvenim sistemima i programima imunizacije širom svijeta. Djeca koja prežive ospice izložena su većem riziku od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija poput upale pluća, sljepoće i encefalitisa, koji može uzrokovati oticanje i oštećenje mozga, piše Dnevnik.hr.

Tag:

vakcinacija

