Besplatno testiranje na HIV na ovim lokacijama

Izvor:

ATV

28.11.2025

10:34

Komentari:

0
Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

Besplatno i anonimno testiranje na HIV, hepatitis B i C biće organizovano u poned‌jeljak, 1. decembra, u 13 gradova BiH, na 18 lokacija, povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Testiranje je planirano u Banjaluci na dvije lokacije – Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i Institutu za javno zdravstvo Srpske, u bolnicama "Sveti vračevi" u Bijeljini, "Sveti apostol Luka" u Doboju, "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, te u bolnicama u Zvorniku i Trebinju.

U Sarajevu testiranje će biti u "Importane" centru i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a u Mostaru na četiri lokacije - Tržnom centru "Mepas", Univerzitetskoj kliničkoj bolnici, Kantonalnoj bolnici "Dr Safet Mujić", te Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.

илу-избори-24112025

Republika Srpska

U nedjelju odgođeni izbori u Korićanima

Građani se mogu testirati i u kantonalnim bolnicama u Zenici i Travniku, u Zavodu za javno zdravstvo u Livnu, te tržnim centrima "Bingo" u Bihaću i "Omega" u Tuzli, saopšteno je iz Udruženja "Partnerstvo za zdravlje".

Uz besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje građani mogu dobiti i edukativni materijal, koji nudi informacije o putevima prenosa i zaštite od virusa.

Testiranje organizuje Udruženje, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, te nevladinim organizacijama.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se 1. decembra svake godine i to je prilika da ljudi širom svijeta pruže podršku oboljelima i da se ujedine u borbi protiv HIV-a i AIDS-a.

Do sada je 35 miliona ljudi preminulo od oboljenja u vezi sa AIDS-om, što ovu pandemiju čini jednom od najrazornijih u istoriji čovječanstva, dok se procjenjuje da trenutno 38 miliona ljudi žive sa HIV-om.

