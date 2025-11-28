Logo
Skočila cijena nafte

Izvor:

Tanjug

28.11.2025

10:24

Komentari:

0
Скочила цијена нафте
Foto: Pixabay

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cijena nafte je blago porasla nakon dužeg perioda kada je bila u padu, dok su u fokusu analitičara preliminarni podaci o inflaciji u Francuskoj, Španiji, Italiji i Njemačkoj.

Novembar je bio nestabilan mjesec za akcije, pošto je na tržištu zavladao strah zbog moguće precijenjenosti tehnoloških kompanija i očekivanih prinosa povezanih za vještačkom inteligencijom, prenosi CNBC.

Na berzama je zbog toga zabilježen niz rasprodaja akcija, a situacija se donekle umirila u posljednjoj sedmici novembra nakon što je američka centralna banka (Fed) nagovijestila da će sniziti kamatne stope na sastanku 9. i 10. decembra.

Stanje na evropskim berzama

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati pao za 0,09 odsto na 23.762,58 poena, francuski CAC 40 za 0,01 odsto na 8.098,74 poena, dok je britanski FTSE 100 porastao za 0,12 odsto na 9.704,92 poena, a moskovski MOEX za 0,19 odsto na 2.626,14 poena.

Затвор

Hronika

Predložen pritvor za osumnjičenog za razbojništvo u Kalesiji

Američka tržišta su juče bila zatvorena zbog proslave Dana zahvalnosti.

Trgovanje će se danas nastaviti skraćenom sesijom, kada će se tržište zatvoriti u 13.00 časova po tamošnjem vremenu, prenosi CNBC.

Rezultati američkih berzanskih indeksa

Vrijednost američkog berzanskog indeksa Dov Jones je na zatvaranju berzi u srijedu porasla za 0,67 odsto na 47.427,12 poena, vrijednost indeksa S&P 500 za 0,69 odsto na 6.812,61 poen, a vrijednost indeksa Nasdak za 0,82 odsto na 23.214,69 poena.

Evropski fjučersi gasa za januar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po cijeni od 29,4 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cijena sirove nafte je porasla na 59,057 dolara, a cijena nafte Brent na 62,875 dolara.

Cijene zlata i pšenice

Cijena zlata je porasla na 4.181,98 dolara za uncu, a cijena pšenice pala na 5,2200 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrijednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foredž iznosi 1,15766 dolara, što je za 0,17 odsto manje nego na početku trgovine.

Nafta

