Ponovo je na mreži gatačka Termoelektrana

Od jutros je gatačka Termoelektrana ponovo na mreži, potvrdio je za ATV direktor Maksim Skoko.

“Nakon manjeg kvara na sistemu za dopremanje uglja u kotlovsko postrojenje do koga je došlo zbog ekstremno loših vremenskih prilika TE Gacko je nastavila sa redovnom proizvodnjom električne energije. Potpalni režim započeo je juče 26.11. u večernjim satima, a sinhronizacija generatora sa EES izvršena je rano jutros u 4:36 časova.” kaže Skoko.